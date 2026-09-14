فنون الصين بمعرض الكتاب

أبوظبي في 14 سبتمبر / وام / تشارك الصين بالعديد من الفعاليات في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومن بينها معرض "الصين اليوم للتراث الثقافي"، الذي يضم أعمال العديد من الفنانين الصينيين من مجالات متنوعة في الفن والتراث الثقافي غير المادي.

ويضم المعرض مجموعة من الأعمال التي تعكس ثراء الثقافة الصينية وتنوع فنونها، من بينها أعمال في الخزف الصيني التقليدي لكبار الأساتذة، إلى جانب نماذج من الرسم الصيني التقليدي وفنون الخط الصيني.

وقال طه تنشويون، من مجلة الصين اليوم التابعة لمجموعة الصين للإعلام الدولي، ومسؤول الجناح، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / إن المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تهدف إلى تعزيز التفاهم والتعارف والصداقة بين الشعبين الصيني والإماراتي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، أصبحت رمزًا ثقافيًا ومنصة مهمة للتبادل الثقافي بين مختلف الحضارات والشعوب حول العالم.

وأضاف: "معرض "الصين اليوم للتراث الثقافي" يمثل نافذة لتعزيز التبادل الثقافي بين الصين والعالم، ويسهم في تعريف الجمهور بالثقافة الصينية التقليدية والمعاصرة.

وأشار إلى أن المعرض، رغم افتتاحه حديثًا، شهد حضورًا كبيرًا من الزوار والأصدقاء من مختلف أنحاء العالم، الذين أبدوا اهتمامًا بالأعمال المعروضة، وطرحوا العديد من الأسئلة حول الثقافة الصينية التقليدية والحديثة، مؤكدا أن هذا التفاعل يمثل أحد الأهداف الرئيسية للمشاركة.

كما أعرب عن شكره للجنة المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب على ما قدمته من دعم ومساندة وتسهيلات أسهمت في إنجاح المشاركة وتحقيق أهدافها، مؤكدا أن المعرض يواصل مد جسور الصداقة والتبادل الثقافي بين الصين والإمارات.