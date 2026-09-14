صندوق الوطن يشارك في "معرض أبوظبي للكتاب" بـ 55 فعالية متنوعة

أبوظبي في 14 سبتمبر/ وام/ يشارك صندوق الوطن في فعاليات، معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026 من خلال تنظيم برنامج معرفي وإبداعي متكامل يركز بشكل محوري على مسيرة المرأة الإماراتية وعطائها الإنساني والمعرفي، .

وانطلقت أمس أنشطة وفعاليات جناح الصندوق الوطن و استقطب أكثر من 40 شخصية إماراتية بارزة من كبار الكُتّاب، والمبدعين، والأكاديميين، والمفكرين، وخبراء التراث، والباحثين، لقيادة سلسلة من الجلسات الحوارات والنقاشات التفاعلية والورش التوعوية والتدريبية التي تمتد على مدار أيام المعرض، لتغطية أكثر من 55 فعالية ونشاطاً متنوعاً موزعة بشكل مكثف بين فترات صباحية ومسائية، وتتخذ من منصتي "المسرح" و"المختبر" مقراً رئيسياً لصناعة الأثر الثقافي.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أهمية مشاركة الصندوق في هذا المحفل الثقافي الدولي الكبير، والتي تمثل تجسيداً حياً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، في بناء مجتمع المعرفة، وترسيخ قيم الانتماء والفخر بالهوية الوطنية الأصيلة، لافتا إلى حرص الصندوق على أن تكون أنشطته وفعالياته شاملة وعميقة الأثر، لتصل بأهداف الجناح ورسالته التوعوية والتثقيفية إلى كافة فئات المجتمع، مع التركيز بصورة خاصة ومحورية على طلاب المدارس والشباب، لأنهم الرهان الحقيقي للمستقبل وعماد النهضة المعرفية للدولة.

وأضاف معاليه أن هناك تركيزا خاصا يوليه الصندوق في هذه الدورة للاحتفاء بالمرأة الإماراتية وإنجازاتها لتعزيز دورها الريادي كصانعة للأثر ومحركة للتنمية المعرفية والإنسانية، حيث يسلط الجناح الضوء على الرائدات الإماراتيات، وملهمات العمل الخيري والإنساني من بنات الإمارات، لنقدم للجيل الجديد نماذج وطنية مشرفة تُحتذى.

وأشار إلى أن الصندوق يسعى من خلال أكثر من 55 فعالية يشارك فيها صفوة من المفكرين والأكاديميين إلى تقديم منصة مبتكرة تلهم العقول، وتحافظ على الموروث التراثي والسنع الإماراتي، بالتوازي مع استشراف آفاق المستقبل الرقمي والذكاء الاصطناعي.

من جانبه قال سعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، إن برنامج الفعاليات يحمل كل يوم شعاراً خاصاً يوجه بوصلة الفعاليات نحو قضية معرفية أو وطنية محددة، مما يتيح للجمهور تجربة ثقافية متجددة يوميا.

وأضاف أنه مع انطلاق فعاليات الجناح جاءت كل الأنشطة تحت شعار "المرأة الإماراتية .. العطاء الإنساني وصناعة الأثر" حيث افتتح الصندوق برامجه بالتركيز على الجوانب الإنسانية البارزة للمرأة الإماراتية، وشهدت الفترة المسائية على المسرح نقاشات معمقة حول محطات فارقة في مسيرة المرأة، منها جلسة "الأعمال الإنسانية بعيون بنت الإمارات" بمشاركة شيخة السويدي مديرة الاتصال الحكومي في الأمانة العامة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفي جانب الفنون، تم تقديم أمسية "الفن هوية، عزف على القانون" للفنانة مريم الشالوبي النقبي.

وأوضح أن أنشطة الجناح اليوم "الاثنين" ركزت على "المرأة الإماراتية والريادة في عصر الذكاء الاصطناعي" حيث تحول الجناح إلى منصة لاستشراف المستقبل الرقمي، وناقشت جلسة "رائدات التقنية: نساء يصنعن المستقبل" التي تحدثت فيها آمنة محمد من مركز قادة الذكاء الاصطناعي، الدور المحوري للمرأة في قيادة التكنولوجيا الحديثة. وأشار إلى أن الجناح شهد استعراض تجربة دلال الجابري، الفنانة الرقمية التي بدأت بدعم من صندوق الوطن وصاحبة دار "حزاية" للنشر التي تناولت أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الرقيمة في عالم الفنون، واختتم الجناح أنشطته بعرض تراثي حي لـ "اليولة والحربية" قدمته فرقة سعيد المزيود الحربية ليبرز التناغم بين الابتكار والأصالة.

وأضاف القرقاوي أن أجندة الجناح ركزت أيضا على الدور التربوي والتعليمي، حيث أفرد مساحات ثابتة ومستمرة طوال أيام المعرض الستة لطلاب المدارس والناشئة عبر منصة "المختبر"، من خلال عدة أنشطة منها ورش "أبدع واكتشف" وورش وألعاب "ليجو (Lego)" بالتعاون مع علامة AlRon الوطنية.

وذكر القرقاوي أن جناح صندوق الوطن سيشهد على مدى أيام المعرض حضوراً فاعلاً لـ مجلس شباب الإمارات للثقافة والهوية الوطنية عبر تنظيم سلسلة من الحلقات الشبابية والجلسات الفكرية المقامة في الفترات المسائية.

ويناقش الشباب في هذه المجالس قضايا جوهرية تمس الهوية الوطنية، ومفهوم "السنع"، ودور القراءة والثقافة في تحصين العقول، بمشاركة كفاءات شابة متميزة مثل ريم الزرعوني ودانة الزرعوني (الفائزتين في تحدي القراءة العربي)، وخليفة السويدي، وخالد السويدي، ورباب الظاهري، وهاشم الوالي، وتركز الجلسات على الخروج بتوصيات عملية تمكن الشباب من قيادة الحراك الثقافي والمحافظة على الموروث الشعبي في ظل المتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

وقال القرقاوي إن هذا التنوع في الفعاليات، والذي تخطى حاجز الـ 55 نشاطاً وبمشاركة أكثر من 40 رمزاً إماراتياً، يثبت مجدداً نجاح صندوق الوطن في تحويل منصته بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى منارة إشعاع فكري وحضاري، تسهم بفاعلية في صون الهوية وترسيخ مكانة المرأة وبناء أجيال المستقبل على أسس متينة من الوعي والمعرفة والأصالة الإنسانية.