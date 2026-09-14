عبدالله بن سالم القاسمي يستقبل المعزين في وفاة الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي

الشارقة في 14 سبتمبر / وام / استقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم الاثنين، المعزين في وفاة المغفور له الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي، وذلك في منزل سموه بضاحية البديع في الشارقة.

وتقبل سموه التعازي من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومن الشيوخ، ومن معالي خليفة سعيد سليمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وكبار ضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، وكبار ضباط القيادة العامة لشرطة دبي، ومن المسؤولين وممثلي السلك الدبلوماسي لدى الدولة، ورجال الأعمال والمواطنين وأعيان البلاد.

وأعرب المعزون عن تعازيهم الخالصة إلى سمو نائب حاكم الشارقة، وأبناء وذوي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حضر مجلس العزاء كل من الشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ عبدالرحمن بن سالم القاسمي، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية، وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد والمسؤولين والمواطنين.