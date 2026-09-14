"دبي للطيران المدني" تعزز حضورها في سوق السفر العربي 2026

دبي في 14 سبتمبر /وام/ تشارك هيئة دبي للطيران المدني ضمن منصة دبي التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في معرض سوق السفر العربي 2026 .

وقال سعادة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، إن مشاركتنا في سوق السفر العربي 2026 تعكس حرص هيئة دبي للطيران المدني على مواصلة تعزيز حضور دبي في المحافل الدولية، وترسيخ التكامل بين قطاع الطيران وقطاعات السفر والسياحة.

وأكد أن هذه المشاركة هدفها تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير قطاع طيران مدني أكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة، ويواكب تطلعات دبي ومكانتها العالمية.