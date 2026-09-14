دبي للثقافة تشارك بسوق السفر العربي

دبي في 14 سبتمبر/ وام/ تستعرض هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة”، خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2026، تاريخ “متحف حصن الفهيدي” عبر تجارب رقمية ضمن جهودها لتعزيز السياحة الثقافية والتعريف بالتراث المحلي وترسيخ حضور دبي على الخريطة الثقافية العالمية.

وتشارك الهيئة ضمن جناح حكومة دبي في المعرض، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي حتى 17 سبتمبر الجاري تحت شعار “السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا”.

وتقدم “دبي للثقافة” تجربة رقمية بتقنية “أنامورفيك”، تستحضر جوانب من تاريخ حصن الفهيدي ومقتنياته بأسلوب بصري مبتكر، إلى جانب شاشة تفاعلية تعرض خريطة المتحف وتتيح استكشاف مساحاته وقاعاته وتجاربه.

ويعد حصن الفهيدي أقدم مبنى تاريخي قائم في دبي، وواكب على مدى أكثر من 230 عاما تطور المدينة، إذ بدأ حصنا دفاعيا، ثم أصبح مقرا للحاكم ومركزا للحكم والإدارة، قبل افتتاحه عام 1971 بوصفه أول متحف في دبي، فيما تستعد الهيئة حاليا لإعادة فتحه أمام الجمهور.