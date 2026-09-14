"سوليڤان آند كرومول" تفتتح مكتباً في "أبوظبي العالمي"

أبوظبي في 14 سبتمبر / وام / أعلنت شركة المحاماة العالمية "سوليڤان آند كرومول"، اليوم، افتتاح مكتب لها في أبوظبي العالمي "ADGM".

وقال بيان صحفي إن المكتب الجديد سيسهم في تعزيز قدرات "سوليڤان آند كرومول" لخدمة عملائها في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومختلف أنحاء المنطقة، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات تجمع بين الخبرات في مجالات التمويل والشؤون التنظيمية والمعاملات، والخبرة الواسعة في التعامل مع الصفقات والمشاريع الكبيرة والعابرة للحدود.

وقال روبرت جوفرا وسكوت ميلر، الرئيسان المشاركان لشركة "سوليڤان آند كرومول"، إننا نتطلع لإضافة قيمة لعملائنا من خلال تقديم الاستشارات حول أهم المسائل التي تواجههم في مختلف أنحاء المنطقة.

وقال أحمد الجيلي الذي يتولى قيادة أعمال الشركة في الشرق الأوسط، بعد أن سبق وعمل بمكتب الشركة في لندن لـ 6 سنوات، إن أسواق المنطقة تشهد نشاطاً ونمواً كبيرين، حيث تشكل رؤوس أموال الصناديق السيادية والاستثمارات في البنية التحتية والأسهم الخاصة مُحركاً لأبرز الصفقات وأكثرها تعقيداً على مستوى العالم، خاصة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي، إن هذه الخطوة تعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها أبوظبي كمركز رائد للتمويل والاستثمار والخدمات المهنية على المستوى الدولي، حيث سيكون للمكتب الجديد دور مهم في إثراء الخبرات المتاحة للعملاء في المنطقة والعالم الذين يديرون أعمالهم انطلاقاً من المركز.