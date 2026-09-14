وزارة المالية تكرّم موظفيها المتميزين

دبي في 14 سبتمبر /وام/ نظّمت وزارة المالية "لقاء الإنجاز" لتكريم عدد من موظفيها تقديراً لجهودهم في دعم مسيرة التطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل المالي .

حضر اللقاء، الذي عُقد في دبي، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، وسعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، وفاطمة يوسف النقبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وموظفيها.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، إن هذا اللقاء يمثل مناسبة للاحتفاء بإنجازات موظفي الوزارة، وتقدير جهودهم وإسهاماتهم في تعزيز كفاءة منظومة العمل المالي، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية جاء ثمرة لجهودهم وتعاونهم وحرصهم على مواصلة تحسين العمل وتعزيز مستوى الأداء.

وأشار سعادته إلى أن الوزارة تركز في المرحلة المقبلة على ترسيخ منظومة عمل أكثر مرونة واستباقية، قادرة على مواكبة المتغيرات والاستفادة من التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لتقديم حلول مبتكرة تعزز كفاءة الأداء وتدعم تحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي، مؤكداً أن الاستثمار في الموظفين وتمكين الكفاءات الشابة، إلى جانب مواصلة تطوير القدرات المهنية والتخصصية، يمثل محوراً أساسياً في مسيرة الوزارة .

من جانبه، أكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن تميّز الكوادر الوطنية في تطوير آليات الميزانية العامة وتنويع الإيرادات الحكومية يُعد المحرك الأساسي لترسيخ الاستدامة المالية وتأمين التخطيط المالي المستقبلي للدولة. وأوضح أن تكريم أصحاب الإنجازات هو احتفاء حقيقي بالجهود الاستثنائية التي أثمرت عن تحسين كفاءة الإنفاق وتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة الماليين.

وأضاف سعادته: إن قطاع الميزانية والإيرادات يعمل وفق منظومة متكاملة تعتمد على التنبؤ المالي الاستباقي وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لإدارة الموارد المالية بمرونة وفكر مبتكر.

وشهد اللقاء عرضاً لأبرز الإنجازات والنجاحات التي حققتها وزارة المالية خلال عامي 2025 و2026 .