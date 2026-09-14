هيئة الطرق تنظم" RailX دبي" بمشاركة عالمية واسعة

دبي في 14 سبتمبر/ وام/ تنظِّم هيئة الطرق والمواصلات، الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للسكك الحديدية 2027 خلال الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو 2027، في مركز دبي التجاري العالمي .

يستقطب الحدث أكثر من 5000 مشارك، وما يزيد على 60 عارضاً من الشركات والمؤسسات العالمية، إلى جانب أكثر من 70 متحدثاً من المسؤولين وصنّاع القرار وقادة القطاع والخبراء والمتخصصين .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، اليوم بحضور ممثل الشريك المنظم الأول للمؤتمر السيد دنغ وي، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط لشركة (CRRC) الصينية، والسيد عبد المحسن كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وموزة المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية، رئيس اللجنة المُنظِّمة للمؤتمر، وعدد من المديرين في الهيئة.

وأكد الطاير أن تنظيم مؤتمر ومعرض RailX دبي، يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وصناعة المستقبل، ويُظهر الأهمية الاستراتيجية لقطاع السكك الحديدية والتنقّل في دعم النمو الاقتصادي، وتوجيه مسارات التنمية الحضرية، وتعزيز الترابط بين المدن والأسواق، والارتقاء بجودة حياة السكان والزوار، كما يأتي تنظيمه انطلاقاً من مسيرة دبي المتميّزة في تطوير مشاريع استراتيجية في مجال السكك الحديدية والتنقّل الذكي، وفي مقدمتها مترو دبي وترام دبي، إلى جانب مبادرات التنقّل ذاتي القيادة، والتاكسي الجوي، وأنظمة النقل الذكية، التي عزّزت حضور إمارة دبي في تطوير التقنيات الحديثة، وتطبيقها في بيئة حضرية متكاملة.

وقال معاليه: “يسهم المؤتمر في تعزيز الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي باعتبارها حلقة وصل بين الشرق والغرب لاستعراض تجارب الدول التي تمتلك أنظمة عريقة في السكك الحديدية، وفي مقدمتها الدول الأوروبية واليابان، إلى جانب الدول التي حققت تطوراً متسارعاً في هذا القطاع، مثل الصين وسنغافورة وغيرها من الأسواق الرائدة، كما يسهم في جمع صنّاع القرار وقادة القطاع والخبراء والمستثمرين والشركات المتخصصة، ضمن منظومة متكاملة تغطي السياسات والتخطيط والاستثمار والتكنولوجيا والتنفيذ والتشغيل وخدمة المتعاملين، لاستشراف مستقبل السكك الحديدية والتنقّل، وتطوير السياسات والأنظمة، والتحفيز على الاستثمار والابتكار، وتوسيع آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز تبادل أفضل الممارسات، وتأسيس منصة دولية مستدامة تتطوّر وتتسّع مشاركاتها في الدورات المُقبلة”.

وأضاف: “يتميّز مؤتمر ومعرض RailX دبي، بشموليته، حيث يغطي مختلف الأنشطة المرتبطة بصناعة السكك الحديدية ومنظومات التنقّل، بدءاً من وضع السياسات والاستراتيجيات، مروراً بالتخطيط والتصميم والتمويل والتنفيذ والتشغيل، وصولاً إلى التقنيات المستقبلية وخدمة المتعاملين.

وأشار إلى أن المؤتمر يركّز على خمسة محاور رئيسة، هي: التوسّع، والابتكار، والاستثمار، والتكامل، وتجربة المتعاملين، وتشكّل هذه المحاور منظومة مترابطة لبناء مستقبل أكثر كفاءة ومرونة واستدامة لقطاع السكك الحديدية والتنقّل”.

وأكد الطاير أن شبكات السكك الحديدية وأنظمة التنقّل الحديثة، تُعدّ محرّكاً رئيساً للنمو الاقتصادي، وداعماً للتنمية الحضرية، وأداة فاعلة لربط المجتمعات والأسواق، وتعزيز الاستدامة والتنافسية العالمية، وتحسين جودة الحياة في المدن، كما تشكّل السكك الحديدية العمود الفقري لنظام النقل الجماعي، فعلى سبيل المثال يستحوذ مترو دبي على 40% من إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في الإمارة، ونقل منذ تشغيله في 9/9/2009، قرابة ثلاثة مليارات راكب.

وقال إن الهيئة تنفذ حالياً مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، وستشهد نهاية العام الجاري طرح مناقصة مشروع الخط الذهبي، وتقدّر تكلفة المشروعين بنحو 55 مليار درهم، وسيرتفع طول شبكة مترو دبي من 90 كم حالياً إلى 162 كم بعد الانتهاء من تنفيذ الخط الأزرق عام 2029، والخط الذهبي عام 2032، بنسبة زيادة 80%.

وأكد أن مشاريع المترو في دبي، تُنفّذ وِفق أعلى المعايير العالمية، وبخطط واضحة وجداول زمنية دقيقة، ويشرف على تنفيذها كفاءات وطنية من المهندسين والخبراء ومهندسين من مختلف دول العالم، تزيد خبراتهم التراكمية على 2500 سنة”.

و قالت موزة المري لـ "وام" إن المؤتمر والمعرض سيقامان كل عامين، بما يسهم في ترسيخهما منصة تجمع الشرق والغرب، وتوفر مساحة لاجتماع صناع القرار في قطاع النقل والسكك الحديدية ومناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع والخروج بخطط تسهم في تطوير منظومة النقل والقطارات على مستوى المنطقة والعالم.

وأضافت أن المؤتمر سيركز على مستقبل السكك الحديدية والنقل، إلى جانب تجربة المتعاملين والتكنولوجيا والتكامل والأنظمة، وبحث تكامل السكك الحديدية مع منظومة النقل، مشيرة إلى أن المعرض المصاحب يوفر فرصة للمستثمرين للاطلاع على الشركات المشاركة، بما فيها الشركات الجديدة والفرص الممكنة للاستثمار أو المساهمة فيها، إلى جانب بحث فرص استقطابها إلى مختلف الدول والأسواق.

وأكد حسن محمد المطوع، مدير إدارة تشغيل القطارات في هيئة الطرق والمواصلات أن المؤتمر يشكل منصة عالمية تجمع الجهات الحكومية ومصنعي القطارات ومطوري التقنيات والشركات المتخصصة، بما يدعم إيجاد فرص جديدة للتعاون الدولي وطرح المشاريع الكبرى المقرر تنفيذها في المنطقة والشرق الأوسط ومختلف دول العالم.

وأوضح أن المؤتمر سيجمع الجهات القائمة على تنفيذ المشاريع مع الشركات والجهات المتخصصة، سواء عبر الأساليب التقليدية لتنفيذ المشاريع أو نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام تطوير أطر جديدة للتعاون والاستثمار في قطاع السكك الحديدية.

وحول مستجدات الخط الذهبي لمترو دبي، قال المطوع إن هيئة الطرق والمواصلات في مرحلة الاستعداد لتجهيز متطلبات طرح المشروع، متوقعاً طرحه بنهاية العام الجاري، على أن تتم ترسية المشروع على المقاول الفائز بنهاية العام المقبل، تمهيداً لبدء عملية التنفيذ، مؤكداً أن المشروع يمضي وفق الإجراءات المخطط لها.

وأكد المهندس مالك رمضان مشمش، مدير إدارة تخطيط وتطوير مشاريع القطارات في مؤسسة القطارات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي أن تنظيم “RailX دبي 2027” يأتي في مرحلة تشهد زخماً متزايداً في مشاريع السكك الحديدية في دبي وعلى مستوى العالم، موضحاً أن الحدث يستهدف تحقيق التكامل بين مختلف مكونات منظومة السكك الحديدية، بدءاً من السياسات والتخطيط، مروراً بالتشييد، وصولاً إلى التوريد والتنفيذ، بما يجمع مختلف عناصر القطاع ضمن منصة واحدة.

وحول مستجدات مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، أوضح أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 24%، مؤكداً استمرار الأعمال وفق البرنامج الزمني المعتمد والالتزام بالجدول المحدد للتنفيذ.

وأضاف أن افتتاح الخط الأزرق مقرر في 9 سبتمبر 2029، في إطار خطط دبي المستمرة لتطوير شبكة النقل العام وتعزيز منظومة السكك الحديدية في الإمارة.

ترتكز أجندة مؤتمر دبي الدولي للسكك الحديدية على خمسة محاور استراتيجية ترسم مستقبل السكك الحديدية والتنقّل المتكامل، وتغطي مختلف مكوّنات منظومة السكك الحديدية والتنقّل، وتربط البنية التحتية بالاستثمار والتكنولوجيا والتطوير الحضري وجودة الحياة.

يركّز المحور الأول التوسّع “REACH” على تعزيز الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ودور الممرات الاقتصادية الدولية والقطارات عالية السرعة والقطارات بين المدن في دعم حركة الأفراد والبضائع والتجارة، إلى جانب قابلية التشغيل البيني والربط عبر الحدود والفرص المتاحة في الأسواق الناشئة.

وأما المحور الثاني الابتكار “ADVANCE” فيسلّط الضوء على الذكاء الاصطناعي والأتمتة والصيانة التنبؤية والتوائم الرقمية والبيانات والأمن السيبراني وأنظمة النقل الذكية والكهرباء وتقنيات الجيل المُقبل، ودورها في تعزيز موثوقية شبكات السكك الحديدية ورفع مستويات السلامة وجودة التشغيل.

ويناقش المحور الثالث الاستثمار “INVEST” نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المبتكر، ورأس المال السيادي، والسندات والصكوك الخضراء، وقابلية المشاريع للتمويل، واستثمار قيمة الأراضي، والتطوير القائم على النقل الجماعي، والأساليب الحديثة لتنفيذ المشاريع الكبرى.

ويستعرض المحور الرابع التكامل “LINK”، الاستراتيجيات الوطنية والحضرية للنقل، والتكامل بين وسائل التنقّل، وتخطيط الشبكات، وتطوير البنية التحتية المرنة، والأُطر التنظيمية والحوكمة، بما يدعم بناء مدن مترابطة وقادرة على مواكبة المتغيّرات المستقبلية.

ويتناول المحور الخامس تجربة المتعاملين “X-PERIENCE” جودة الخدمات، وسهولة الوصول إلى المحطات بوصفها وجهات حضرية متكاملة، وتطوير الأماكن المرتبطة بشبكات النقل الجماعي، والمدن الذكية والمستدامة، والتنقّل بوصفه خدمةً، وتطوير حلول تجعل رحلة المتعامل أكثر سهولة وترابطاً.

يغطي المؤتمر قطاعي نقل الركاب ونقل البضائع والخدمات اللوجستية ضمن رؤية متكاملة تُظهر الدور المحوري للسكك الحديدية في ربط المدن والأفراد والأسواق، ودعم التجارة وسلاسل الإمداد والتنمية الاقتصادية.

وتشمل مناقشات نقل الركاب شبكات المترو والقطارات بين المدن، وتخطيط الشبكات، وتصميم المحطات، والتكامل بين وسائل النقل، وأنظمة إصدار التذاكر، والتنقّل بوصفه خدمةً، وسبل زيادة الإقبال على وسائل النقل الجماعي.

وتتناول جلسات نقل البضائع مرونة سلاسل الإمداد، والممرات التجارية والاقتصادية، والرقمنة الجمركية، والموانئ الجافة، وتعزيز الترابط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تطوير منظومات لوجستية أكثر مرونة واستدامة.

يشكّل المعرض المصاحب نافذة عالمية لاستعراض أحدث التقنيات والمنتجات والحلول في مجالات السكك الحديدية وأنظمة التنقّل، ويوفّر للشركات والمصنّعين والمستثمرين والمطوّرين ومزوّدي التقنيات مساحة للتواصل المباشر، واستكشاف الفرص التجارية، وبناء شراكات نوعية.

ويُتيح المعرض للجهات المشاركة تقديم أحدث ابتكاراتها في مجالات القطارات وأنظمة التشغيل والتحكّم والصيانة الذكية والذكاء الاصطناعي والأتمتة والأمن السيبراني والبنية التحتية المستدامة وخدمة المتعاملين، بما يعزز انتقال الحلول المتقدمة من مرحلة الابتكار إلى التطبيق.