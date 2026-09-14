"بودكاست من أبوظبي" يناقش قضايا الشباب برؤية عصرية ومبتكرة

أبوظبي في 14 سبتمبر / وام / تتحول الكلمات في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية في دورته الـ35، تحت شعار "لنقلب الصفحة ونقرأَ العالم"، إلى صوت حي يواكب نبض العصر، من خلال برنامج "بودكاست من أبوظبي" المنصة الرقمية الرائدة، والتي خصت الشباب بنصيب وافر من جلساتها، لتناقش قضاياهم برؤية عصرية ومبتكرة تبتعد عن القوالب التقليدية.

ومن بين 1500 فعالية يقدمها المعرض، يمضي برنامج "بودكاست من أبوظبي"، في رحلة ملهمة عبر عشر جلسات، تبدأ بالتعرف على طاقات "المبدعون الجدد"، قبل أن تنتقل لاستكشاف مسارات التحول "من الهواية إلى المشروع".

ومن عمق الصفحات، تبحر الجلسات في أسرار "كتاب نيرفانا"، لتتحوّل بعدها إلى أجواء البهجة مع "الكوميديا بلهجتنا" والتي تستضيف نجوم الـ "ستاند أب".

وتستمر الرحلة لتؤكد أن "وراء كل نجاح حلم"، محفزةً الطاقات في جلسة "اصنع أثراً" وبانفتاح على الثقافات العالمية، نرى "كوريا بعيون عربية"، تليها جلسة مخصصة لفك شفرات "نقاشات جيل زد" وفهم تطلعاتهم، لتختتم السلسلة بملف في غاية الأهمية وهو "الصحة النفسية".

ويستضيف بودكاســت مــن أبوظبــي، نخبــة مــن أبــرز صناع البودكاست من الدولة والعالــم العربــي، ليقدمــوا محتــوى متميزاً يعكــس تفردهــم وإبداعهم؛ إذ تتيح هـذه المنصــة للأصوات الشــابة فرصــة الانطلاق، والإســهام فــي إثــراء نقاشــات المعــرض عبر استضافة شــخصيات بــارزة فــي مجــالات عدة.

وتتجلى أهمية "بودكاست من أبوظبي"، في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 18 سبتمبر 2026، في كونه جسراً معرفياً ذكياً، يحاكي لغة الجيل الجديد والأدوات الرقمية التي يفضلها ويعيد طرح اهتماماتهم في قالب إعلامي مرن وجذاب.