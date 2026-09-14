400 رياضي ورياضية يشاركون في النسخة السادسة لأكواثلون الشارقة بالحمرية

الشارقة في 14 سبتمبر / وام / نظم مجلس الشارقة الرياضي النسخة السادسة من «أكواثلون الشارقة - الحمرية»، بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة والمساهمة، ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية المجتمعية لهذا العام.

وشهدت الفعالية مشاركة 400 رياضي ورياضية من مختلف الفئات العمرية، وتضمنت سباقات في السباحة والجري لمسافات مختلفة ، فيما جرى في ختام المنافسات تكريم الفائزين بالمراكز المتقدمة في مختلف السباقات.

حضر الفعالية وتوج الفائزين عبدالله راشد المهيري ممثل مجلس الشارقة الرياضي، وثامر الشامسي ممثل نادي الحمرية، وخالد الشامسي ممثل بلدية الحمرية.

وجاءت نتائج سباق «السبرينت» لفئة المواطنين رجال، بفوز عبدالله الغيثي بالمركز الأول، ومحمد أحمد بالمركز الثاني، ومحمد علي بالمركز الثالث، فيما فازت مريم العلي بالمركز الأول في فئة المواطنات.

وفي الفئة المفتوحة للرجال، جاء محسن العلي في المركز الأول، وكريستين سالمون في المركز الثاني، ودانييل نيتو في المركز الثالث، فيما جاءت نيكا سفاجوسا في المركز الأول لفئة السيدات، وكارين برايس في المركز الثاني، وجيما براون في المركز الثالث.

وفي فئة الفرق، جاء فريق الحمرية في المركز الأول، والقدرة في المركز الثاني، والقدرة للجري في المركز الثالث.

وفي سباق «السوبر سبرينت» لفئة المواطنين، أحرز حمد الثريدي المركز الأول، وراشد الكعبي المركز الثاني، وعلي الكعبي المركز الثالث، فيما فازت كلثوم المازمي بالمركز الأول في فئة المواطنات.

وفي الفئة المفتوحة للرجال، جاء محسن الفوزان في المركز الأول، وسيباستيان نوبل في المركز الثاني، وزايد فؤاد في المركز الثالث، فيما أحرزت جيسيكا سليد المركز الأول في فئة السيدات، وفلورنس إيسبيرج المركز الثاني، وميلي سليد المركز الثالث.

وفي سباق «الجونيور» لفئة الأولاد، جاء ماركو كوزولينو في المركز الأول، وبرادلي جيمس في المركز الثاني، ولوكا جلول في المركز الثالث، فيما أحرزت أدريانا لورانكا المركز الأول في فئة البنات، وأثينا بيلاليس المركز الثاني، وكايتانا لورانكا المركز الثالث.