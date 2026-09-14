المري: شرطة دبي تعزز حضورها الدولي بمنظومة متقدمة للأمن السياحي

دبي في 14 سبتمبر / وام /قال معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن مشاركة شرطة دبي في معرض سوق السفر العربي تعكس حرصها على الحضور الفاعل في المحافل الدولية المتخصصة، والتعريف بمنظومتها المتقدمة في مجال الأمن السياحي، وبما وصلت إليه من تطور في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الرقمية لتقديم خدمات شرطية استباقية وسهلة الوصول، تواكب المكانة العالمية لإمارة دبي كوجهة رائدة للسياحة والأعمال.

وأكد معاليه أهمية معرض سوق السفر العربي بوصفه منصة تجمع صناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع السياحة والسفر من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن مشاركة شرطة دبي تتيح إبراز تجربة الإمارة في التكامل بين الأمن والسياحة، وتعزيز التواصل مع الشركاء، وتبادل الخبرات والممارسات التي تسهم في تطوير منظومة الأمن السياحي.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه منصة القيادة العامة لشرطة دبي المشاركة في معرض سوق السفر العربي 2026، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث اطلع على أبرز الخدمات والمبادرات الأمنية والسياحية الذكية التي تستعرضها المنصة أمام زوار المعرض والمتخصصين في قطاعي السفر والسياحة.

واستمع معاليه إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها شرطة دبي لتعزيز أمن وسلامة السياح والزوار وإثراء تجربتهم السياحية، وما توظفه من تقنيات وحلول رقمية وقنوات اتصال سريعة ومرنة، تسهل وصولهم إلى الخدمات الشرطية، وتعزز سعادتهم.

واستعرضت شرطة دبي أمام زوار المعرض عدداً من أبرز خدماتها الأمنية السياحية، ومنها خدمة الإنقاذ الجبلي التابعة لمركز شرطة حتا، والتي يقدمها متخصصون لتعزيز أمن وسلامة زوار ومرتادي المناطق الجبلية والسياحية في حتا، من خلال الاستجابة السريعة والاحترافية للبلاغات والحالات الطارئة في المناطق الوعرة، وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ الجبلي.

ويضم الفريق كوادر شرطية مدربة ومؤهلة للتعامل مع طبيعة التضاريس الجبلية ومختلف سيناريوهات الطوارئ، مدعومة بمعدات وآليات تخصصية تمكنها من الوصول إلى المواقع الصعبة وتنفيذ مهام الإنقاذ بكفاءة، إلى جانب دور الفريق في دعم وتأمين الفعاليات السياحية والرياضية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وتعزيز تجربة سياحية متميزة لزوار منطقة حتا.

كما توفر شرطة دبي خدمة «دعم السياح» عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي لضمان تجربة آمنة ومريحة لجميع زوار الإمارة، إذ تتيح للسياح إدخال بياناتهم وتفاصيل استفساراتهم أو ملاحظاتهم وتقديم الطلب مباشرة، فيما يربط النظام الطلبات بغرفة عمليات الشرطة السياحية لضمان الاستجابة الفورية، حيث يقوم فريق مختص بمعالجة الملاحظات والرد عليها.

وتخصص منصة شرطة دبي خلال أيام المعرض محاضرات توعوية في مجال الأمن السياحي، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة سياحية آمنة، وتعريف زوار المعرض بخدماتها الهادفة إلى إسعاد السائحين.

وتتضمن المحاضرات، التي تستمر على مدار أيام المعرض، التعريف بمفهوم الأمن السياحي، وأهمية الإجراءات التي تسهم في أن تكون تجربة السائح آمنة ومريحة وسعيدة، إلى جانب التعريف بخدمات مركز الشرطة الذكي، ونظام المفقودات والمعثورات، ومنصة «e-Crime»، ومنصة التوعية بالجرائم الإلكترونية.