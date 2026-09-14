عمار بن حميد يفتتح معرض عجمان للاستثمار العقاري 2026

عجمان في 14 سبتمبر / وام / افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم، فعاليات النسخة الرابعة من معرض عجمان للاستثمار العقاري، الذي تنظمه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في قاعة الإمارات للضيافة، برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وتستمر فعاليات المعرض حتى 16 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد من أبرز شركات التطوير العقاري، وحضور نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمختصين في القطاع العقاري.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن ما بلغته الإمارة من نمو اقتصادي متسارع يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وتوجيهاته، التي أسهمت في بناء اقتصاد مستدام وترسيخ بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين، بفضل التشريعات المحفزة والبنية التحتية المتطورة ومنظومة الخدمات الحكومية المتكاملة.

وأضاف سموه أن إمارة عجمان قطعت أشواطاً مهمة في مسيرتها التنموية، وتواصل تعزيز جاهزيتها للمستقبل من خلال الاستثمار في الإنسان، وتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع العقاري، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن معرض عجمان للاستثمار العقاري بات منصة مهمة تجمع المطورين والمستثمرين، وتوفر فرصاً استثمارية واعدة تعكس تنافسية الإمارة وجاذبيتها، مؤكداً أن القطاع العقاري في عجمان يواصل توظيف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز جودة الحياة في المجمعات السكنية، وترسيخ مكانة الإمارة مدينة عصرية توفر مقومات الراحة والرفاهية للسكان، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وتطلعاتهم.

حضر الافتتاح، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة "عجمان أوتو ديستركت" وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

من جانبه، أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي جعل من عجمان بيئة جاذبة للاستثمار العقاري ووجهة آمنة للمستثمرين، بما توفره من فرص واعدة وتسهيلات تنافسية تدعم نمو القطاع واستدامته.

وقال إن توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان تركز على تطوير بيئة الاستثمار العقاري، وتعزيز تنافسية الإمارة في تسجيل الممتلكات، وتمكين كفاءات القطاع العقاري لتكون شريكاً فاعلاً في استشراف مستقبل القطاع ورسم ملامح الخريطة الاستثمارية في المنطقة.

وأوضح سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن تنظيم معرض عجمان للاستثمار العقاري للعام الرابع على التوالي يعكس حرص الدائرة على إبراز المقومات الاستثمارية التي تمتلكها الإمارة، واستعراض المشاريع الواعدة والفرص المتنوعة التي تتيحها عجمان للمستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري.

وأشار إلى أن جدول أعمال المعرض يتضمن محاور متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع العقاري، تتناول استراتيجية استدامة القطاع، وأهمية توظيف التكنولوجيا في المشاريع العقارية، وبناء المحافظ العقارية المستدامة، إلى جانب مناقشة منهجية إدارة الأزمات العقارية وعدد من الموضوعات المرتبطة بالاستثمار والتطوير العقاري.