طقس الغد صحو نهاراً ورطب ليلاً

أبوظبي في 14 سبتمبر/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والموج في الخليج العربي خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 15:31 والمد الثاني عند الساعة 04:11

والجزر الأول عند الساعة 09:05 والجزر الثاني عند الساعة 21:56.

وفي بحر عمان الموج خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 01:05 والجزر الأول عند الساعة 18:17 والجزر الثاني عند الساعة 18:46.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 30 90 25

دبي 41 31 85 35

الشارقة 41 28 90 35

عجمان 40 27 90 30

أم القيوين 40 28 90 35

رأس الخيمة 42 27 85 30

الفجيرة 36 30 85 40

العـين 41 29 65 10

ليوا 44 32 60 15

الرويس 41 30 85 25

السلع 42 31 75 25

دلـمـا 41 30 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 37 31 85 50

أبو موسى 37 31 85 50