"تدوير" تستعرض سلسلة قصص ثنائية اللغة حول الاستدامة في "أبوظبي للكتاب"

أبوظبي في 14 سبتمبر / وام / تستعرض مجموعة تدوير سلسلتها الثنائية اللغة من قصص التوعية بالاستدامة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، حيث تتيح للجمهور شراء العناوين الأربعة، عقب نجاحها في سلسلة من الأنشطة المجتمعية على مستوى إمارة أبوظبي.

وأُعدّت القصص باللغتين العربية والإنجليزية لتناسب فئات عمرية مختلفة، وتجمع عناوينها الأربعة بين شخصيات مميزة وسرد قصصي مشوّق ولغة مبسطة، بما يساعد القرّاء الصغار على فهم مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير والإدارة المسؤولة للنفايات.

وخلال شهري يونيو ويوليو 2026، شكّلت القصص محوراً لـ48 فعالية توعوية تفاعلية في أبوظبي والعين والظفرة، شارك فيها 3,895 شخصاً، ونُفّذت في عدد من الجهات التعليمية والصحية والثقافية والمجتمعية.

وأسهم البرنامج في توسيع نطاق التعلّم البيئي خارج الفصول الدراسية والوصول إلى الأطفال والأسر في بيئات متنوعة.

وقال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للاتصال والتوعية في مجموعة تدوير إن البنية التحتية ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد الدائري، إلا أن تحقيق تقدم مستدام يعتمد أيضاً على وعي أفراد المجتمع بكيفية التعامل مع الموارد وتقدير قيمتها، مشيراً إلى أن هذه القصص تمثل استثماراً في جيل المستقبل، إذ تساعد الأطفال على النظر إلى النفايات من منظور مختلف وإدراك أثر خياراتهم اليومية.

وتضم السلسلة أربعة عناوين هي «نورا الشاحنة الذكية»، و«المهمة الخضراء»، و«ليلى والزجاجة الصغيرة»، و«زايد واللؤلؤة الخضراء» وتتناول القصص مجتمعةً أساليب التعامل السليم مع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها، إلى جانب النفايات البلاستيكية والمسؤولية البيئية وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتتجاوز تجربة كل قصة حدود القراءة، لتدعم تجربة تعليمية تفاعلية تجمع بين السرد الموجّه والنقاشات وتمارين فرز النفايات وأنشطة إعادة التدوير والألعاب والمهام الإبداعية، بما يمكّن الأطفال من استكشاف المفاهيم الرئيسية وتطبيق ما تعلموه عملياً.

وتتوفر العناوين الأربعة للشراء في الركن المخصص لمجموعة تدوير ضمن جناح دار الملهمين للنشر والتوزيع في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، الذي يُقام في مركز أدنيك أبوظبي من 13 إلى 18 سبتمبر.

ويمكن للزوار الاطلاع على المجموعة في القاعة 4، الجناح 4B05، من الساعة 9:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً.

وتندرج قصص التوعية بالاستدامة ضمن جهود مجموعة تدوير الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية.

كما تدعم المبادرة مسيرة أبوظبي نحو الاقتصاد الدائري، وتسهم في تحقيق هدف مجموعة تدوير المتمثل في تحويل 80% من النفايات البلدية الصلبة بعيداً عن المكبات بحلول عام 2031.