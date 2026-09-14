طيران الإمارات توقع 7 شراكات سياحية جديدة وحزمة من الاتفاقيات

دبي في 14 سبتمبر /وام/ وقعت طيران الإمارات ضمن مشاركتها في سوق السفر العربي 2026 سبع مذكرات تفاهم مع هيئات سياحية في منطقة المحيط الهندي وأوروبا وجنوب شرق آسيا ودولة الإمارات وجددت اتفاقيات مع شركاء في قطاعي التكنولوجيا والتجزئة.

وتتعاون طيران الإمارات مع الهيئات السياحية في مختلف الأسواق لتعزيز الوعي بالوجهات ضمن شبكة الناقلة التي تضم نحو 140 وجهة، وتحويل اهتمام المسافرين إلى حجوزات فعلية وزيادة أعداد الزوار، بما يدعم منظومة السفر والسياحة في تلك الوجهات.

وجددت طيران الإمارات شراكتها مع هيئة السياحة في سيشل ووزارة السياحة والثقافة في سيشل، بموجب مذكرة تفاهم تستكمل تعاوناً بدأ بين الجانبين في عام 2013.

وتهدف الاتفاقية إلى مواصلة تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى سيشل عبر شبكة طيران الإمارات العالمية، من خلال حملات تسويق مشتركة وتنظيم رحلات تعريفية للإعلاميين وشركاء قطاع السفر.

كما جددت طيران الإمارات وهيئة ترويج السياحة في موريشيوس اتفاقيتهما لدعم قطاعي السياحة والتجارة في البلاد، وتواصل طيران الإمارات منذ أكثر من عقدين دعم الطموحات السياحية لموريشيوس، والمساهمة في زيادة أعداد الزوار وفتح أسواق جديدة أمام الوجهة.

كما أسهمت الناقلة في تعزيز نمو أعداد السياح القادمين من أسواق الشرق الأوسط، والتي ارتفعت بنسبة 10.5% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وستواصل الشراكة المجددة تمكين طيران الإمارات من الترويج لموريشيوس عبر شبكة وكلائها في الأسواق الرئيسية، وتطوير باقات خاصة تلائم شرائح مختلفة من العملاء، إلى جانب تنظيم رحلات تعريفية مشتركة للتعريف بما تقدمه الوجهة أمام الجمهور في الأسواق الرئيسية المصدرة للزوار.

وتبلغ الطاقة الأسبوعية الحالية لطيران الإمارات من وإلى موريشيوس 19096 مقعداً في الاتجاهين، من خلال 3 رحلات يومياً.

كما ستدعم شراكة طيران الإمارات مع وزارة السياحة والحرف اليدوية في مدغشقر جهود زيادة أعداد الزوار إلى الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، والمساهمة في تحقيق هدفها باستقطاب مليون سائح بحلول عام 2028.

وسيتعاون الطرفان على الترويج لمدغشقر في الأسواق الرئيسية من خلال حملات إعلانية مشتركة، والعمل مع منظمي الرحلات ووكالات السفر لتطوير حوافز وباقات مخصصة، إلى جانب تنظيم رحلات تعريفية للإعلاميين وشركاء قطاع السفر.

كما جددت طيران الإمارات وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة شراكتهما لمواصلة دعم نمو القطاع السياحي في إمارة الشارقة.

وووقّع مذكرة التفاهم عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إن تجديد شراكتنا مع طيران الإمارات يمثّل خطوةً استراتيجيةً في مسيرة تطوير القطاع السياحي في إمارة الشارقة، وترسيخ مكانتها وجهةً متميزة على مدار العام في صميم المنظومة السياحية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فالشراكات مع كبرى شركات الطيران تُعدّ ركيزةً أساسية لقدرة إمارة الشارقة على المنافسة عالمياً؛ إذ تتيح لنا شبكة طيران الإمارات العالمية وخبرتها في الأسواق وعلاقاتها الراسخة مع قطاع السفر الدولي وصولاً مباشراً إلى الأسواق المصدّرة ذات القيمة العالية، وتحويل هذا الحضور إلى برامج سفر أكثر سلاسةً وغنىً بالتجارب.

وأضاف سعادته: نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى ترجمة الحضور العالمي للمقومات السياحية التي تتميّز بها إمارة الشارقة، من تجارب استثنائية وباقات متنوعة، إلى زيارات متواصلة، وإقامات أطول، وإنفاق سياحي أعلى؛ وهي نتائج تدعم بشكل مباشر مستهدفات التنويع الاقتصادي في الإمارة والاستراتيجية الوطنية للسياحة، وقد كانت طيران الإمارات شريكاً ثابتاً في هذه المسيرة، ونتطلع إلى البناء على هذه الشراكة الممتدة لتحقيق نمو مستدام يدعم القطاعات الحيوية في إمارة الشارقة، وتقديم تجارب استثنائية للزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم.

وتعاونت طيران الإمارات والهيئة على تنفيذ زيارات مبيعات مشتركة، وورش عمل متخصصة لقطاع السفر، وجولات ترويجية، ورحلات تعريفية.

كما دعمت طيران الإمارات جهود الهيئة في الأسواق التي لا تتمتع فيها بتمثيل محلي، من خلال ربطها بشركاء قطاع السفر لفتح آفاق أوسع للتعاون، إلى جانب دعم أنشطة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وزيارات ممثلي قطاع السفر إلى الإمارة.

وخلال المرحلة المقبلة من الشراكة، سيبحث الجانبان إطلاق مبادرات ترويجية مشتركة وتطوير باقات مخصصة لمنظمي الرحلات وشركاء قطاع السفر في الأسواق الرئيسية.

كما ستعمل طيران الإمارات وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على تطوير منتجات وباقات سياحية مميزة والترويج لها مباشرة لعملاء طيران الإمارات عبر منصة "تجربة دبي" على الموقع الإلكتروني للناقلة، إلى جانب تنفيذ حملات تسويقية مشتركة وتنظيم رحلات تعريفية لشركاء قطاع السفر ووسائل الإعلام، بما يسهم في تعزيز مكانة الشارقة وجهة ثقافية رئيسية ضمن برامج سفر زوار دولة الإمارات.

كما جددت طيران الإمارات وهيئة السياحة الماليزية شراكتهما من خلال مذكرة تفاهم تمتد عاماً واحداً، لدعم حملة "زوروا ماليزيا 2026–2027"، التي تستهدف استقطاب 47 مليون زائر دولي.

ويشمل التعاون بحث فرص إطلاق مبادرات تسويق وإعلان مشتركة، وتنظيم رحلات تعريفية للإعلاميين وشركاء قطاع السفر.

وستروج طيران الإمارات لماليزيا عبر شبكتها العالمية، مدعومة بـ21 رحلة أسبوعياً بين كوالالمبور ودبي، إلى جانب خيارات الربط عبر كوالالمبور من خلال اتفاقية تبادل الرموز مع "باتيك إير".

ووقعت طيران الإمارات وهيئة السياحة الفنلندية Visit Finland ، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ودعم نمو السياحة الوافدة إلى فنلندا من مختلف أنحاء شبكة الناقلة العالمية.

وتبدأ طيران الإمارات تشغيل رحلاتها إلى هلسنكي اعتباراً من 1 أكتوبر لتوفر الرابط الجوي الوحيد على مدار العام بين فنلندا ودولة الإمارات، وتفتح بذلك آفاقاً جديدة لنمو حركة السفر والسياحة.

وسيبحث الطرفان فرص الترويج لفنلندا في عدد من المناطق الاستراتيجية ضمن شبكة طيران الإمارات، فضلاً عن تطوير برامج موجهة لشركاء قطاع السفر ومنظمي الرحلات لتعزيز معرفتهم بالوجهة ودعم قدرتهم على تسويقها.

كما ستتعاون طيران الإمارات مع "فيورد نورواي"، الهيئة الرسمية للترويج السياحي لغرب النرويج، لتعزيز السياحة الوافدة إلى المنطقة. وتعكس الاتفاقية التزام الناقلة بدعم نمو قطاع السياحة في النرويج من خلال ربطها بشبكتها العالمية وتوفير تجارب سفر عالمية المستوى.

وجددت طيران الإمارات شراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع هواوي، بما يعزز التزام الناقلة بالسوق الصينية ويوسع مجالات التعاون بين الطرفين في التسويق والابتكار الرقمي وتجربة العملاء.

وتبني الاتفاقية الجديدة على عدد من المبادرات الناجحة التي انطلقت منذ عام 2020، بما في ذلك دمج تطبيق طيران الإمارات ضمن منظومة هواوي وتنفيذ حملات تسويقية مشتركة.

وتركز المرحلة الجديدة من التعاون على تعزيز تفاعل العملاء مع العلامة التجارية في الصين، وتطوير حلول سفر رقمية أكثر تخصيصاً، واستكشاف فرص جديدة عبر المنصات الإعلامية.

كما تدعم الشراكة استراتيجية طيران الإمارات الأوسع للنمو في الصين، حيث وسعت الناقلة شبكتها، واستأنفت تشغيل طائرات الإيرباص A380، وأدخلت منتج الدرجة السياحية الممتازة إلى السوق.

وفي إطار آخر، وقعت طيران الإمارات وسوق دبي الحرة اتفاقية لتوفير عروض حصرية لعملاء الناقلة المسافرين إلى دبي أو عبرها، في منافذ سوق دبي الحرة في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، بما يضيف مزيداً من القيمة إلى تجربة سفرهم.

ووقع الاتفاقية محمد الهاشمي، نائب رئيس المنتجات التجارية في دبي، ومنى العلي، نائب رئيس أول الموارد البشرية في سوق دبي الحرة، بحضور عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وراميش سيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة.