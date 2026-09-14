مرصد الختم الفلكي يوثق احتجاب كوكب الزهرة خلف القمر

أبوظبي في 14 سبتمبر/ وام/ وثق مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي ظاهرة احتجاب كوكب الزهرة خلف القمر، التي شهدتها سماء اليوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر، في مشهد فلكي تجلى خلاله القمر وهو يحجب قرص الزهرة تدريجياً، قبل أن يستتر الكوكب بالكامل خلفه.

وبدأت مراحل الظاهرة عند الساعة الثانية و34 دقيقة و59 ثانية ظهراً، حين شرع القمر في حجب كوكب الزهرة، واستغرق اكتمال احتجاب قرص الزهرة دقيقتين و21 ثانية، انتقل خلالها الكوكب تدريجياً من الظهور إلى الاستتار الكامل خلف قرص القمر.

واستمر احتجاب الزهرة خلف القمر لمدة ساعة و24 دقيقة، قبل أن يبدأ الكوكب بالانكشاف من خلف القمر، ويعاود الظهور عند الساعة الرابعة ودقيقة واحدة عصراً، لتختتم بذلك مراحل الظاهرة التي رصدها مرصد الختم الفلكي ووثق تفاصيلها بالصور والفيديو المسرّع.

وزاد من جمالية المشهد الفلكي تزامن الظاهرة مع ظهور القمر في طور الهلال، فيما بدت الزهرة أيضاً في هيئة هلالية، كما يتضح في الصورة المرفقة، في تجسيد بصري لافت لأطوار الكواكب الداخلية كما تُرى من الأرض.

وتكشف الظاهرة أن الكواكب الداخلية، وهما كوكبا الزهرة وعطارد، لا تظهر دائماً في هيئة قرص مكتمل، وإنما تتبدل أطوارهما ظاهرياً لتبدو لنا بأشكال تشبه أطوار القمر، وذلك بحسب موقعيهما بالنسبة إلى الشمس والأرض.