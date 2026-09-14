ميرال: 84% إشغال فنادق جزيرة ياس في أغسطس.. وخطط لزيادة الغرف 40 إلى 45% خلال 5 سنوات

دبي في 14 سبتمبر / وام / أكد الدكتور محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ"ميرال"، أن القطاع الفندقي في جزيرة ياس سجل أداءً قوياً خلال موسم الصيف، مدعوماً بإقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي والهند وروسيا، مشيراً إلى أن متوسط إشغال فنادق الجزيرة بلغ نحو 84% خلال أغسطس، فيما وصل معدل الإشغال في فندق "وارنر براذرز أبوظبي" إلى 92%.

وقال الزعابي، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في النسخة الثالثة والثلاثين من سوق السفر العربي"ATM"، إن جزيرة ياس شهدت خلال الصيف إقبالاً قوياً على مدنها الترفيهية ومنشآتها الفندقية، لافتاً إلى أن عيد الأضحى على سبيل المثال سجل أداءً هو الأفضل في تاريخ الجزيرة، فيما واصل الطلب أداءه الإيجابي خلال أشهر الصيف.

وأشار إلى أن متوسط السعر اليومي للغرفة في فندق "وارنر براذرز أبوظبي" تجاوز 1200 درهم خلال أغسطس، في مؤشر على قوة الطلب على التجارب الفندقية والترفيهية المتكاملة.

وأكد الزعابي أن المؤشرات المستقبلية للحجوزات جيدة، لافتاً إلى أن الزوار بدأوا مجدداً بالحجز قبل فترات أطول من موعد الزيارة، بما يعكس تحسناً في توجهات الطلب، مع توقعات بأداء جيد خلال الربع الأخير من العام الجاري، والتفاؤل بأن يشهد عام 2027 عودة أكثر طبيعية للسوق السياحية.

وفي إطار مواكبة نمو الطلب، قال الزعابي إن خطط تطوير جزيرة ياس تتضمن زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية بنحو 40% إلى 45% خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب التوسع في المدن الترفيهية وإضافة ألعاب وتجارب جديدة.

وأوضح أن التوسعة الحالية لفندق "وارنر براذرز أبوظبي" ستضيف 250 غرفة فندقية، بالتوازي مع تطوير فندق جديد في ياس باي يضم نحو 450 غرفة.

وكشف عن وجود خطط لفنادق جديدة أخرى، موضحاً أنه لا يمكن في الوقت الحالي الإعلان عن عددها، فيما سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن مشاريع فندقية تحمل علامات تجارية جديدة، من بينها علامات يتم تقديمها للمرة الأولى عالمياً ضمن هذا النوع من التجارب.

وقال إن تجربة فندق "وارنر براذرز أبوظبي" أظهرت وجود إقبال من الزوار على الفنادق ذات الطابع المرتبط بعلامات ترفيهية، ما يشجع على التوسع في هذا النوع من المشاريع.

وأكد الزعابي أن التوسع الفندقي يأتي ضمن استراتيجية "ميرال" الرامية إلى زيادة مدة إقامة الزوار في جزيرة ياس، وتوفير مزيد من الخيارات والتجارب التي تشجعهم على قضاء فترات أطول في الوجهة.

وأوضح أن الدراسات التي أجرتها "ميرال" تشير إلى أن السائح الذي يقيم في جزيرة ياس ينفق ما بين أربعة وخمسة أضعاف ما ينفقه الزائر اليومي، ما يعزز أهمية زيادة الطاقة الفندقية وتوفير تجارب متنوعة تدفع الزوار إلى الاستفادة من المطاعم والمدن الترفيهية والفعاليات في "الاتحاد أرينا" وغيرها من مرافق الجزيرة.

وأشار إلى أن استراتيجية الجزيرة تقوم كذلك على تنويع أجندة الفعاليات بما يخاطب شرائح مختلفة من الجمهور، من خلال استضافة فعاليات رياضية وترفيهية وعائلية وحفلات موسيقية، لافتاً إلى فعاليات مثل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "NBA" و"UFC"، إلى جانب الحفلات والفعاليات الموجهة للعائلات والأطفال.

وأضاف أن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر ستشهد أجندة مكثفة من الفعاليات والحفلات العربية والعالمية، بما يدعم جاذبية جزيرة ياس كوجهة سياحية وترفيهية متكاملة.

وحول خطط التطوير، أكد الزعابي أن "ميرال" لديها رؤية واضحة لتطوير جزيرة ياس تمتد حتى عام 2040، مشيراً إلى أن حجم محفظة المشاريع الجاري تطويرها في الجزيرة خلال السنوات الخمس المقبلة فقط يبلغ نحو 12 مليار درهم.

وأوضح أن المشاريع تشمل توسعة "عالم وارنر براذرز أبوظبي" وإضافة منطقة "هاري بوتر" الجديدة، إلى جانب التوسعات الفندقية وإضافة ألعاب وتجارب جديدة في المدن الترفيهية بالجزيرة.

وأضاف أن المنطقة الجديدة ستضم عدة ألعاب مرتبطة بعالم "هاري بوتر"، تتضمن تجارب تقدم للمرة الأولى عالمياً، إلى جانب تصميم ومحتوى وتجارب جديدة.