برعاية محمد بن راشد وتوجيهات أحمد بن محمد.."قمة الإعلام العربي" تنطلق غداً بمشاركة قيادات القطاع ورموزه في المنطقة والعالم

دبي في 14 سبتمبر/وام/ برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق في دبي غداً (الثلاثاء) أعمال قمة الإعلام العربي الـ24، بدورتها الأكبر على الإطلاق والتي تستمر حتى 17 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وأعربت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، عن ترحيب القمة بضيوفها من داخل الدولة وخارجها، في دورة استثنائية سواء من ناحية حجم ونوعية المشاركة أو من حيث الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم، سواء على الصعيد الجيوسياسي، أو الاقتصادي وكذلك التقني، وهي متغيرات وثيقة الصلة بقطاع الإعلام تأثيراً وتأثراً، ما يزيد من أهمية نقاشات القمة.

وقالت معاليها: "تواصل القمة في دورتها الرابعة والعشرين، ومن خلال ثمان منتديات متخصصة، رسالتها في اكتشاف الطريق نحو إعلام عربي قوي ومنافس، من خلال ما تتيحه من مساحة لتبادل الأفكار والتجارب وبناء جسور جديدة للتعاون والتعرف عن قرب على تجارب عالمية ناجحة يمكن الاستفادة منها في تطوير إعلامنا العربي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وبما يتناسب مع ثقافتنا وقيمنا".

وتحظى قمة الإعلام العربي 2026، بمشاركة إماراتية وعربية وعالمية متميزة، وفي مقدمتها مشاركة سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، كمتحدثة رئيسية للقمة.

كذلك تحظى القمة هذا العام بمشاركة نوعية من كبار المسؤولين في دولة الإمارات والعالم، تضم: معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، ومعالي عبدالله بن طوق المرّي، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي عبدالله آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي د. علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة د. محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني.

وعلى الصعيد العربي والعالمي، يشارك في القمة معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومسعد بولس، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون العربية والأفريقية، ودولة الرئيس إلياس بوصعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، وﻣﻌﺎﻟﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﺣﺎﺟﻴﻴﻒ، مساعد رئيس الجمهورية، رئيس قسم الشؤون الخارجية في الإدارة الرئاسية في أذربيجان، و معالي ماكا بوتشوريشفيلي، نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية في جورجيا.

وفي سياق المشاركة الوزارية العربية، يتحدث أمام قمة الإعلام العربي 2026: سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور خالد زعرور، وزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية، ومعالي الدكتور بول مرقص، وزير الإعلام في الجمهورية اللبنانية، ومعالي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في جمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور محمد المومني، وزير الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية.

وانطلاقاً من حرص القمة على الانفتاح على أبرز التجارب الإعلامية على الصعيد العالمي، تستضيف في دورتها الحالية عدداً من قيادات أهم المؤسسات الإعلامية العالمية وأشهر وجوهها، وفي مقدمتهم بول باسكوبيرت، رئيس وكالة رويترز للأنباء، وبيدرو فارغاس ديفيد، رئيس يورونيوز والرئيس التنفيذي لشركة Alpac Capital العالمية، وﻛﻼوس ﺷﺘﺮوﻧﺘﺲ، الرئيس التنفيذي لـ يورونيوز، وفيل تشيتويند، مدير الأخبار العالمية في وكالة الأنباء الفرنسية، إضافة إلى مشاركة الإعلامية هالة كوراني.

ومن نجوم الفن في العالم العربي يشارك في القمة كلٌ من الفنانين: عابد فهد، وأحمد العوضي، ونادين نجيم، ونيلي كريم، ودينا الشربيني، وكاريس بشار، وكارمن بصيبص، ويارا السكري، ويوسف الخال، ونجوم الخليج: سميرة أحمد، وداوود حسين ومحمد المنصور.

وتضم حوارات القمة وجلساتها جمعاً من كبار مسؤولي المؤسسات الوطنية الرائدة، ورؤساء تحرير الصحف وأبرز الكُتّاب والمحللين الاستراتيجيين، وصنّاع المحتوى والمؤثرين من 23 دولة في أكثر من 175 جلسة موزعة على أيام القمة الثلاثة.

وتشمل أجندة قمة الإعلام العربي هذا العام ثمانية منتديات هي: منتدى الإعلام العربي، ومنتدى الاتصال الحكومي الذي يُعقد للمرة الأولى ضمن القمة، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، ومنتدى الأفلام، ومنتدى الألعاب الإلكترونية، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، ومنتدى "دبي بودفست"، إلى جانب منتدى "يورونيوز" الذي تستضيفه القمة في أول مرة يعقد فيها هذا المنتدى خارج قارة أوروبا، كما سيتم تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي، والتي يُحتفل هذا العام بيوبيلها الفضي، وجائزة الإعلام العربي للشباب "إبداع" في دورتها العاشرة، إضافة إلى جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.