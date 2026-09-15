“زوليه للفنانين 2026” يجمع الإبداع الإماراتي والحرف الأفغانية احتفاء بعام الأسرة

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام/ تنظم مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد ومؤسسة مبادلة وشركة دولفين للطاقة المحدودة، بالشراكة مع المجمع الثقافي سلسلة معارض فنية ضمن “برنامج زوليه للفنانين 2026”، تحت عنوان “انتماء: خيوط مقدسة”، احتفاء بعام الأسرة .

ويستضيف المجمع الثقافي الحدث خلال الفترة من 15 أكتوبر 2026 حتى 9 يناير 2027 ويجمع 10 فنانات ومصممات مقيمات في دولة الإمارات مع حرفيات أفغانيات متخصصات في صناعة السجاد، لإنتاج قطع سجاد يدوية مستوحاة من الثقافة الإماراتية، في حوار إبداعي يمزج الممارسات الفنية المعاصرة بالحرف التقليدية، ويسلط الضوء على مفهوم وحدة الأسرة وقيم الانتماء والترابط.

وتشارك في المعرض كل من زهور الصايغ، وريم الهاشمي، وفاطمة المزروعي، وشمسة العميرة، وظبية القبيسي، ونورة السركال، وسمر حجازي، وعزة الشريف، وخولة درويش، وأسماء الأحمد، فيما تتولى القيمة الفنية والممارسة الثقافية المستقلة عائشة الحميري التقييم الفني للمعرض، مستندة إلى خبرة تتجاوز 14 عاما في القطاع الثقافي بالدولة.

وقالت عاليه الحوسني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادلة، إن دعم البرنامج يعكس الالتزام بتعزيز المبادرات التي تصون التراث وتوسع الفرص وتحقق أثرا اجتماعيا مستداما، مشيرة إلى دوره في دعم نقل المهارات عبر الأجيال.

من جانبه، أكد عبيد عبدالله الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة، أهمية البرنامج في دعم الاستدامة وتمكين المجتمعات وإتاحة فرص للفنانين والحرفيين لإبراز مهاراتهم وإبداعاتهم.

وقال مايواند جبارخيل، الرئيس التنفيذي لمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد، إن النسخة الجديدة تبرز قيمة الفنون في صون التقاليد وتوسيع الفرص وتعزيز استدامة الموروث الثقافي للأجيال المقبلة.

وعقب انتهاء المعرض، تقام مزايدة خيرية على الأعمال الفنية، تخصص عائداتها بالكامل لدعم برامج المبادرة في مجالي الرعاية الصحية وتعليم الأطفال في المجتمعات الأكثر احتياجا.