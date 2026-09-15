بلدية دبي تستعرض تطورات وجهاتها العامة خلال سوق السفر العربي

دبي في 14 سبتمبر /وام/ تستعرض بلدية دبي خلال مشاركتها في سوق السفر العربي التوسع المستمر في محفظة وجهاتها العامة وتجارب الزوار، وتسلط الضوء على مجموعة من الوجهات القائمة والمشاريع التي افتُتحت خلال العام الماضي إلى جانب مشاريع وتجارب نوعية مرتقبة تعزز جاذبية دبي وتثري منظومة وجهاتها العامة.

وتجمع مشاركة البلدية بين برواز دبي والشواطئ والحدائق العامة وتجارب الطبيعة والأنشطة الخارجية، بما يعكس التطوير المستمر للمساحات العامة التي تمنح السكان والزوار الدوليين مزيداً من الخيارات المتنوعة لاكتشاف دبي والاستمتاع بها.

وتعكس محفظة بلدية دبي تنوع التجارب التي توفرها المدينة، ويشكل سوق السفر العربي منصة لاستعراض كيفية استمرار تطور الوجهات القائمة بالتوازي مع إضافة مشاريع جديدة توسع نطاق التجارب المتاحة للسكان والزوار.

وتنعكس الجاذبية المتنامية لوجهات بلدية دبي العامة في نمو أعداد الزوار عبر محفظتها إذ سجلت الحدائق العامة أعلى معدلات الإقبال ضمن المساحات العامة التابعة للبلدية مع ارتفاع أعداد الزوار بنسبة 18% خلال النصف الأول من 2026 مقارنةً بالعام الماضي بما في ذلك نمو بنسبة 47 % في الحديقة القرآنية و20% في حديقة مشرف الوطنية.

فيما بلغ عدد زوار برواز دبي حوالي 8.8 مليون زائر منذ افتتاحه في حين استقبل شاطئ خور الممزر الذي يمثل المرحلة الأولى من مشروع تطوير شواطئ الممزر أكثر من 1.75 مليون زائر منذ افتتاحها في مايو.

ويتواصل هذا الزخم مع إطلاق بلدية دبي تجارب جديدة وتسريع وتيرة تطوير المزيد من وجهات المساحات العامة في مختلف أنحاء المدينة.

ويحظى برواز دبي بحضور بارز ضمن مشاركة بلدية دبي في سوق السفر العربي حيث يقدم للزوار رحلة عبر ماضي دبي وحاضرها ومستقبلها ويوفر منظوراً فريداً لمسيرة تطور المدينة ضمن وجهة واحدة، وقد استقبل حوالي 8.8 مليون زائر منذ افتتاحه، في حين يواصل استقطاب السكان والزوار الدوليين ويحافظ على مكانته كأحد الوجهات البارزة التي تتيح للجمهور التعرف على قصة دبي ومسيرة تطورها.

وتسلط بلدية دبي الضوء أيضا على التطوير المستمر لشواطئ المدينة العامة وتحويلها إلى وجهات توفر مزيجاً أوسع من التجارب الترفيهية والرياضية.

ومع افتتاحها توسعت محفظة بلدية دبي لتضم سبعة شواطئ عامة فيما سيصبح كورنيش الممزر الذي يجري حالياً الاستعداد لافتتاحه الشاطئ العام الثامن وسيقدم المزيد من التجارب الترفيهية والرياضية بما في ذلك أول شاطئ في العالم مخصص للسيدات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع..وستوسع الوجهة الجديدة الخيارات المتاحة أمام السكان والزوار للاستمتاع بساحل دبي على مدار اليوم والليل.

وتواصل الحدائق العامة في دبي تطورها لتتجاوز مفهوم المساحات التقليدية للترفيه وتصبح وجهات متكاملة تجمع بين الطبيعة والرياضة والمغامرات والتجارب المجتمعية.. ويتجلى ذلك بشكل خاص في حديقة مشرف الوطنية حيث تتكامل طبيعتها مع مجموعة متنامية من التجارب المخصصة لراكبي الدراجات الجبلية ومحبي المشي والعائلات وعشاق المغامرة.

واستقبل مسار الأشبال الذي افتُتح مؤخراً أكثر من 18 ألف زائر ليضيف تجربة جديدة إلى جانب مشرف هب ومجموعة التجارب والأنشطة الخارجية التي توفرها الحديقة.

وتعمل بلدية دبي على تطوير أساليب جديدة للاستفادة من المساحات الخضراء والتفاعل معها حيث سيتيح مفهوم "العمل من الحديقة" المرتقب فرصاً للعمل من داخل الحدائق العامة بما يقرب بين العمل والترفيه والطبيعة ويوسع الدور الذي تؤديه هذه المساحات في الحياة اليومية.