شرطة عجمان تنظم "ملتقى السياسات"

عجمان في 14 سبتمبر /وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان، ممثلة بإدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء، "ملتقى السياسات الأول 2026"، لتكون بذلك أول قيادة شرطية تنظم ملتقى متخصصاً في مجال السياسات، بهدف تعزيز حوكمتها، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ودعم كفاءة وجودة الأداء المؤسسي.

حضر الملتقى سعادة العميد سلطان خليفة المهيري، نائب قائد عام شرطة عجمان، وعدد من ضباط إدارة السياسات بوزارة الداخلية، إلى جانب مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في القيادة العامة لشرطة عجمان.

استهل الملتقى بكلمة ألقاها العقيد سيف عبدالله الفلاسي، مدير إدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء، أكد خلالها أهمية الملتقى في تعزيز الوعي بأهمية السياسات المؤسسية ودورها المحوري في تنظيم العمل، ودعم الامتثال لمتطلبات الحكومة ووزارة الداخلية، ورفع كفاءة وجودة الأداء المؤسسي.

وتضمن الملتقى عرضاً حول حوكمة السياسات بوزارة الداخلية قدمه مختصون من إدارة السياسات بالوزارة، تناول أبرز المنهجيات والممارسات المتبعة في إدارة وحوكمة السياسات، فيما قدم النقيب أحمد ناصر النعيمي، رئيس قسم الجودة عرضاً حول حوكمة السياسات في القيادة العامة لشرطة عجمان، استعرض خلاله تجربة القيادة وجهودها في هذا المجال.

وشهد الملتقى جلسة عصف ذهني بمشاركة الحضور، لتبادل الأفكار والمقترحات ومناقشة فرص تطوير منظومة السياسات وتعزيز فاعليتها، والخروج بمقترحات تدعم جهود التحسين والتطوير المستمر.

وكرم سعادة العميد سلطان خليفة المهيري، في ختام الملتقى، المساهمين في إنجاح الملتقى وموظفي القيادة المتميزين في تطبيق السياسات، تقديراً لجهودهم ودورهم في دعم تطوير منظومة السياسات وتعزيز مسيرة التميز المؤسسي في القيادة العامة لشرطة عجمان.