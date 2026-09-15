مجلس الأعمال الهندي و"ستاندرد تشارترد" يستعرضان فرص الاستثمار بين الإمارات والهند

دبي في 14 سبتمبر/ وام/ استعرض مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، و"ستاندرد تشارترد"، الفرص الاستثمارية المتنامية بين دولة الإمارات والهند، إلى جانب توقعات الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من عام 2026، وذلك خلال فعالية "آفاق النصف الثاني من عام 2026: اجتياز الرمال المتحركة"، التي جمعت نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمتخصصين في إدارة الثروات.

وسلطت الفعالية الضوء على مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للثروات والاستثمار .

وناقش المشاركون تأثير الذكاء الاصطناعي وأسعار الفائدة والتطورات الجيوسياسية وتغيرات العملات في حركة رؤوس الأموال عالميا، إلى جانب الفرص المتاحة في السندات والأسهم والذهب.

وأكد راجيش كانان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والثروات في دولة الإمارات لدى "ستاندرد تشارترد"، أن الإمارات أظهرت قدرة على تحويل حالة عدم اليقين عالميا إلى فرص، مشيرا إلى تعمق العلاقات بين الإمارات والهند وتنامي إدارة الثروات والاستثمارات عبر الأسواق الدولية.

من جانبه، استعرض مانبريت جيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا لدى "ستاندرد تشارترد"، توقعات البنك للأسواق، مشيرا إلى استمرار النظرة الإيجابية للأسهم العالمية وجاذبية سندات الشركات عالية الجودة، إلى جانب رفع النظرة المستقبلية للذهب.

وتناولت الجلسة فرص توسيع تدفقات الاستثمار بين الشرق الأوسط والهند .. وقال سيدهارث بالاشاندران، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، إن الإمارات أثبتت قدرتها على تحويل فترات عدم اليقين إلى فرص للتجدد والنمو، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند وإنشاء منصات للحوار الاستثماري وتبادل الخبرات.