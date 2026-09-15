أسعار الغاز في أوروبا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2022

أمستردام في 15 سبتمبر/ وام/ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 5% خلال تعاملات الإثنين، بفعل المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

وصعد سعر العقد القياسي للغاز «تي تي إف» تسليم الشهر المقبل في بورصة أمستردام إلى 83.75 يورو (97.13 دولار) لكل ميغاوات/ساعة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ نهاية عام 2022.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل قلق المستثمرين من استمرار اضطرابات الإمدادات، بينما تواجه الدول الأوروبية ضغوطاً لإعادة ملء مخزونات الغاز المتراجعة قبل حلول فصل الشتاء.

وكان سعر الغاز الأوروبي قد ارتفع بنحو ثلاثة أضعاف منذ بداية العام.