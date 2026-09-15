الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين

عواصم في 15 سبتمبر/ وام/ سجل الدولار ارتفاعا طفيفا اليوم الثلاثاء، ليقترب من أعلى مستوياته في أسبوعين.

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، إلى 99.55.

وانخفض اليورو قليلاً مقابل الدولار إلى 1.1538 دولار، فيما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3494 دولار. وهبط الين بنسبة 0.2% إلى 154.72 مقابل الدولار، مبتعداً عن أعلى مستوى سجله في سبعة أشهر.

كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1% إلى 0.5769 دولار، وتراجع الدولار الأسترالي بالنسبة ذاتها إلى 0.7133 دولار.

واستقر اليوان في التداولات الخارجية عند 6.708 مقابل الدولار، بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات.