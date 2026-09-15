"سياحة عجمان" تعزز حضور الإمارة بالأسواق المستهدفة في سوق السفر العربي

دبي في 15 سبتمبر/ وام/ استعرضت دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، ضمن مشاركتها في أول أيام معرض سوق السفر العربي 2026، أبرز المقومات والتجارب السياحية التي تتميز بها الإمارة، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الشركاء وممثلي القطاع، لبحث فرص التعاون وتعزيز حضور عجمان في الأسواق السياحية المستهدفة.

وشهد اليوم الأول من مشاركة "سياحة عجمان" في المعرض، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حضوراً واسعاً وتفاعلاً لافتاً في جناح الدائرة، إضافة إلى لقاءات مع نخبة من الخبراء والمتخصصين وصنّاع القرار في قطاع السياحة والسفر من مختلف أنحاء العالم.

وتواصل "سياحة عجمان" مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2026، الذي يوفر فرصة للتواصل وتبادل الخبرات وإقامة العلاقات التجارية، إضافة إلى تبادل الرؤى حول الأولويات التي سترسم ملامح القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وتستعرض الدائرة، خلال المعرض، رؤيتها السياحية والثقافية وإبراز مقومات الإمارة أمام نخبة من ممثلي قطاع السفر عالمياً، وتمثل مشاركتها محطة إستراتيجية لتعزيز حضور الإمارة كوجهة سياحية متكاملة.