مبيعات التجزئة بالصين ترتفع بنسبة 2.5% خلال أول 8 شهور من 2026

بكين في 15 سبتمبر/ وام/ ارتفع إجمالي مبيعات التجزئة للسلع والخدمات في الصين، وهو مؤشر رئيسي لقوة الاستهلاك في البلاد، بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة للخدمات ارتفعت بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، متجاوزة نمو مبيعات السلع البالغ 1 بالمائة.

كما أظهرت أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية، بما في ذلك مبيعات السلع وإيرادات المطاعم، 32.76 تريليون يوان (نحو 4.84 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 1.1 بالمائة على أساس سنوي.

وأشارت إلى أن مبيعات التجزئة للسلع والخدمات عبر الإنترنت بلغت 13.48 تريليون يوان، بزيادة قدرها 4.6 بالمائة.

وأوضحت أن مبيعات السلع عبر الإنترنت ارتفعت بنسبة 4.3 بالمائة لتصل إلى 8.42 تريليون يوان، بينما زادت مبيعات الخدمات عبر الإنترنت بنسبة 5.1 بالمائة لتبلغ 5.06 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات أنه خلال أغسطس وحده، بلغت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 3.98 تريليون يوان، بزيادة قدرها 0.4% على أساس سنوي.

- خلا -