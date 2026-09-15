"الداخلية" تشارك في منتدى التعاون العالمي للأمن العام بالصين

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام/ شارك وفد من وزارة الداخلية، برئاسة سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، في أعمال منتدى التعاون العالمي للأمن العام 2026، الذي عقد في مدينة ليانيونقانغ بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 180 دولة، من مسؤولين وقيادات أمنية وممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الدولية.

وتأتي مشاركة الوزارة في المنتدى، في إطار تعزيز التعاون الأمني الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أحدث الممارسات في مجالات الأمن العام والعمل الشرطي، وتعزيز فرص التعاون وتبادل المعرفة بين الأجهزة الأمنية.

ورحب معالي وانغ شياو هونغ، وزير الأمن العام الصيني، بسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية مشاركة دولة الإمارات وحضورها في أعمال المنتدى.

وزار وفد وزارة الداخلية معرض تقنيات الأمن العام المصاحب للمنتدى، وتعرّف على أبرز الابتكارات والتطبيقات الحديثة في مجالات الأمن العام والعمل الشرطي.

كما زار معرض طريق الحرير للأمن 2026، حيث اطلع الوفد على المعدات والتقنيات الشرطية الحديثة، وما تقدمه من حلول متطورة لدعم العمل الأمني.