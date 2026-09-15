جلسات حوارية وإطلاق مؤشر بحثي أبرز فعاليات " تريندز" في "أبوظبي للكتاب"

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام/ تواصل مجموعة "تريندز"، لليوم الثاني على التوالي، فعالياتها وأنشطتها ضمن مشاركتها في الدورة الـ 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، حيث تعرض أكثر من 500 إصدار بحثي متنوع، إلى جانب أحدث مشاريعها ومبادراتها المعرفية.

وتتضمن الفعاليات، جلسات حوارية وندوات بحثية، وتوقيع إصدارات واتفاقيات تعاون وتوزيع، إلى جانب مبادرات تستهدف الشباب والطلبة، وتناقش قضايا الذكاء الاصطناعي والثقافة والاقتصاد الرقمي والإسلام السياسي.

واستضافت منصة مجلس الشباب جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والثقافة"، بمشاركة الباحثتين شيخة النعيمي، ونجلاء المدفع عضوتي مجلس شباب تريندز، والتي ناقشت أبعاد العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمجال الثقافي، والفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة لتعزيز الإبداع وإنتاج المعرفة، فضلاً عن التحديات المرتبطة بتوظيفها في الصناعات الثقافية.

وشهد جناح مجموعة تريندز إطلاق "مؤشر الذكاء الاصطناعي"، الذي يأتي في إطار اهتمام المجموعة برصد التحولات التقنية ودراسة تأثيراتها في مختلف المجالات، مع التركيز على كيفية تغير سلوك الإنسان وتفكيره وتعلمه واتخاذه القرارات في ظل الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي.

ووقّعت المجموعة اتفاقية توزيع مع شركة منصة للتوزيع، بحضور الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تريندز، وراشد الكوس، الرئيس التنفيذي لشركة منصة للتوزيع، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال توزيع الإصدارات، وتوسيع نطاق وصول الإنتاج البحثي والمعرفي إلى جمهور أوسع، ودعم حضور منشورات المجموعة في أسواق النشر والتوزيع.

ونظمت "تريندز" ندوة بالتعاون مع مؤسسة بحر الثقافة، بعنوان "التكنولوجيا كمحرك للنمو الاقتصادي: آفاق الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة"، وناقشت دور التكنولوجيا في دعم النمو الاقتصادي، والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات والمنطقة، إلى جانب الفرص والتحديات المرتبطة بالتطورات التقنية وانعكاساتها على مستقبل التنمية.

ونظم معهد تريندز للتدريب جلسة تدريبية لطلبة الجامعات المحلية في جناح المجموعة، تناولت موضوعات ذات صلة بالمعارض والبحوث، وأسهمت في تعريف الطلبة بأهمية البحث العلمي ودوره في بناء المعرفة وتطوير المهارات.