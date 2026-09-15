"مؤسسة حمدان بن راشد" تنظم فعاليات صحية ومجتمعية احتفاء بيوم المرأة الإماراتية

دبي في 15 سبتمبر/ وام/ نظّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، سلسلة من الفعاليات والمبادرات تزامناً مع الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية التي تستمر شهرا، ويأتي هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، وذلك تقديراً لإسهامات المرأة الإماراتية ودورها الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية، وحرصاً على تعزيز الجوانب المعرفية والاجتماعية والصحية التي تدعم حضورها في بيئة العمل والمجتمع.

وشملت الفعاليات حلقة نقاشية استضافت خلالها المؤسسة سعادة عائشة محمد الملا، رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، إلى جانب تنظيم زيارة لموظفات المؤسسة إلى متحف المرأة في دبي، وتوفير استشارات صحية متخصصة لموظفاتها في مقر العمل.

وتأتي هذه المبادرات في إطار حرص المؤسسة على الاحتفاء بالمرأة الإماراتية من منظور يجمع بين المعرفة والحوار والتوعية الصحية، ويسلط الضوء على مسيرتها وإنجازاتها ودورها في دعم التنمية وبناء مستقبل دولة الإمارات.

وقالت سعادة خولة أحمد بحلوق، المدير التنفيذي المساعد لقطاع التميز في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إن المؤسسة تحرص على أن تعكس مشاركتها في هذه الاحتفالات المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية، وأن يتحول الاحتفال إلى مبادرات تتيح الحوار وتبادل الخبرات وتعزز الوعي بمسيرتها الوطنية، إضافة إلى الاهتمام بالجوانب التي تدعم صحتها وجودة حياتها.

وأضافت أن المرأة الإماراتية تجسد اليوم نموذجاً فاعلاً في مختلف مجالات العمل والتنمية، مستندة إلى منظومة وطنية وفرت لها التعليم والفرص والدعم، ومكنتها من تحويل هذه الفرص إلى إنجازات وأثر ملموس، لافتة إلى الحرص على توفير بيئة داعمة للمرأة في المؤسسة، تسهم في تطوير خبراتها وتعزيز مشاركتها المهنية والمعرفية.

من جانبها أكدت سعادة عائشة الملا، خلال الحلقة النقاشية، أن تجربة المرأة الإماراتية تجاوزت مرحلة التمكين إلى مرحلة الأثر، مشيرة إلى أن ما حققته المرأة اليوم يظهر بوضوح في أدوارها داخل الأسرة وفي العمل والحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأضافت أن المرأة أصبحت جزءاً أساسياً من المنظومة الوطنية الشاملة، وحضورها في مختلف المجالات يعكس ما وفرته لها القيادة الرشيدة من تشريعات وفرص ودعم، إلى جانب ما تتمتع به من طموح وقدرة على الإنجاز.

وأشادت بالدور الذي تضطلع به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،"أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها، مؤكدة أن مسيرة المرأة في دولة الإمارات تستند إلى إرث وطني راسخ من الدعم والثقة والمشاركة.