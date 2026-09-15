"لجنة بطولات الفجيرة للفروسية" تعقد اجتماعها لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات للفعاليات المقبلة

الفجيرة في 15 سبتمبر/ وام/ عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية، برئاسة سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا، اجتماعها الأول لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالبطولات والفعاليات المقبلة، وتمت مناقشة الخطة التنظيمية والفنية للبطولات، وآليات التنسيق بين اللجان والجهات المعنية.

وجرى استعراض الجدول الزمني للبطولات والفعاليات المصاحبة، وأبرز المتطلبات المتعلقة بالمشاركين والفرسان والفرق، بالإضافة إلى عرض ومناقشة خطة الإعلام والتسويق والتغطية الإعلامية للبطولات، بما يعزز حضور الفجيرة على خارطة رياضة الفروسية.

وأكّد سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لإنجاح البطولات وإظهارها بصورة تليق بمكانة إمارة الفجيرة، معلنًا عن ترقية بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربية هذا العام إلى الفئة A، التي اعتمدتها المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية "إيكاهو"، تقديرًا للمكانة والسمعة الدولية التي تحظى بها البطولة على المستوى العالمي، ودورها في حفظ موروث الفروسية وتعزيزه وتطويره.

ولفت إلى متابعة استقطاب المشاركات المحلية والدولية، والعمل على تقديم بطولة ذات مستوى فني وتنظيمي متميز.

من جانبها أكدت اللجنة العليا، جاهزيتها لتوفير أعلى مستويات التنظيم والسلامة والخدمات اللوجستية بما يضمن نجاح البطولات، وبحث جاهزية مواقع المنافسات والمرافق والخدمات المخصصة للفرسان والخيول والجمهور، فيما شددت على استكمال جميع الاستعدادات ضمن الجداول الزمنية المحددة ومتابعة التنفيذ بشكل دوري.