M42 تخطط لاعتماد منصّة بيانات الذكاء الاصطناعي من "أوراكل هيلث"

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام/ أعلنت M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، اليوم، عن خططها لاعتماد منصة بيانات الذكاء الاصطناعي والتوثيق من "أوراكل هيلث" Oracle Health، بهدف توحيد البيانات السريرية والجينومية وبيانات العالم الحقيقي عبر شبكة M42، ودعم إدارة الأمراض المزمنة وبرامج الصحة السكانية وتقديم الرعاية الدقيقة.

ويأتي التعاون في إطار جهود M42 لترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للابتكار في الرعاية الصحية ودفع التحول الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، من خلال دمج منصة بيانات الذكاء الاصطناعي مع نظام السجل الصحي الإلكتروني EHR من "أوراكل هيلث"، لبناء منظومة صحية ذكية وآمنة وقابلة للتوسع، تتيح للأطباء والباحثين الوصول إلى رؤى أسرع، وتعزز تنسيق الرعاية وتحسن تجارب المرضى.

وتهدف M42 إلى إطلاق الإمكانات الكاملة لحلول "أوراكل هيلث" عبر شبكتها، من خلال تجميع مصادر بيانات الرعاية الصحية في بيئة موحدة توفر للأطباء رؤى قابلة للتنفيذ عند نقطة تقديم الرعاية، وتدعم نماذج رعاية أكثر ترابطاً ومدروسة وتخصيصاً.

ومع تنامي حجم وتعقيد بيانات الرعاية الصحية، سيعزز التعاون قدرة M42 على تسخير ذكاء البيانات لتحسين تقديم الرعاية، ودعم مجتمعات أكثر صحة وتسريع الابتكار في نماذج الرعاية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبحث الطبي.

كما تستند المبادرة إلى مبادئ شاملة لحوكمة البيانات والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدارة البيانات الصحية بأمان ومسؤولية، ودعم الابتكار الموثوق والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

ويستكمل الإعلان التعاون الإستراتيجي الذي أطلقته M42 و"أوراكل هيلث" العام الماضي لإنشاء سجلات متابعة صحية موحدة تمتد عبر رحلة المريض ويمكن الوصول إليها ضمن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وفي إطار المبادرة، نجحت المؤسستان في دمج بيانات برنامج الجينوم الإماراتي في نظام السجل الصحي الإلكتروني، بما أتاح للأطباء بيانات علم الجينوم الدوائي ودعم مسارات علاجية أكثر تخصيصاً واعتماداً على البيانات.

وقال الدكتور علي أنيس، الرئيس التنفيذي للعمليات في M42 في دولة الإمارات والبحرين، إن اعتماد منصة بيانات الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة ضمن العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد مع "أوراكل هيلث"، وجهود M42 لإعادة تشكيل مستقبل الرعاية الصحية الذكية والقائمة على البيانات، من خلال جمع البيانات السريرية والجينومية وبيانات العالم الحقيقي في منظومة واحدة آمنة وذكية، بما يسرع الاكتشافات ويولد رؤى أكثر قدرة على التنبؤ ويتيح رعاية أكثر تخصيصاً، ويعزز تحويل البيانات إلى نتائج صحية ملموسة، دعماً لرؤية دولة الإمارات للابتكار الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

كما ستدعم المبادرة رؤية M42 لإنشاء سجل متابعة صحي شامل للمريض على مدى رحلته العلاجية، بما يوفر للأطباء عبر شبكتها فهماً أكثر تكاملاً للتاريخ الصحي للمرضى، ويدعم اتخاذ القرارات السريرية وتنسيق الرعاية بسلاسة.

ومن منظور الصحة السكانية، ستوفر المنصة الموحدة قدرات متقدمة للتحليلات والاستكشاف المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر مجموعات بيانات ضخمة، بما يساعد الباحثين على تحديد أنماط الأمراض والارتباطات وعوامل الخطورة بكفاءة أكبر، إلى جانب دعم الكشف المبكر عن الاتجاهات الصحية الناشئة وفرص العلاج التي قد يصعب تحديدها بالأساليب التقليدية.

وقالت سيما فيرما، نائب الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لقسم الصحة وعلوم الحياة في "أوراكل"، إن التعاون مع M42 يعكس الالتزام المشترك بتسخير القيمة الكاملة لبيانات الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والجينوم لتحويل رعاية المرضى وتسريع الابتكار، مشيرة إلى أن جهود M42 لترسيخ ريادتها العالمية في الابتكار الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي تبرز أهمية منصات البيانات المتقدمة في تحسين البحث العلمي ونهج تقديم الرعاية ونتائج الصحة السكانية على نطاق واسع.

وتعتزم M42 في المرحلة الأولى تطبيق منصة بيانات الذكاء الاصطناعي من "أوراكل هيلث" ضمن برامجها الخاصة بمرض السكري، بما يتيح التفاعل الاستباقي مع المرضى وتحسين مسارات الرعاية المقدمة لهم، والمساهمة في تحسين النتائج الصحية طويلة الأمد للأفراد الذين يتعايشون مع حالات صحية مزمنة.