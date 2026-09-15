غرفة تجارة دبي تنظم اللقاء الفصلي الثالث لمجموعات ومجالس الأعمال لعام 2026

دبي في 15 سبتمبر/ وام/ ناقشت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال اللقاء الفصلي الثالث لمجموعات ومجالس الأعمال لعام 2026، الذي عقد بحضور 80 من ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال، مستجدات الجهود الرامية إلى دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي.

واستعرضت الغرفة أحدث البرامج والخدمات الهادفة إلى دعم مصالح مجتمع الأعمال، إلى جانب المبادرات التي تسهم في تحفيز الشركات على التوسع والنمو عبر مختلف القطاعات.

وبحث المشاركون آفاق تعزيز التنسيق بين مجموعات ومجالس الأعمال، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات المعنية.

وسلّط اللقاء الضوء على برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد "Agentic AI" للقطاع الخاص في دبي، الذي تشرف عليه غرف دبي، مع استعراض المسارات تدريبية المتخصصة التي أطلقتها الغرف مؤخراً لتمكين وتدريب 14,000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها الإدارية والتشغيلية.

وشهد اللقاء بحث آليات الارتقاء بأداء مجموعات ومجالس الأعمال وتعزيز إسهامها في دعم القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال وأهمية تبادل المعرفة والتعاون في استحداث فرص جديدة للشركات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إن مجموعات ومجالس الأعمال شركاء رئيسيون في ترسيخ بيئة أعمال أكثر مرونة وابتكاراً وتنافسية في دبي، ونحرص من خلال لقاءاتنا الفصلية على تعزيز التواصل مع القطاع الخاص، وتوفير منصة فاعلة لتبادل الرؤى وتحديد الأولويات المشتركة وتطوير حلول عملية تدعم نمو الشركات، ويعكس التعاون البنّاء أهمية الابتكار والعمل المشترك في فتح آفاق جديدة للنمو وإقامة الشراكات.

وراجعت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال 42 قانوناً ومشروع قانون خلال النصف الأول، بنمو سنوي يقارب 56%، في حين بلغت نسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص 73% مقارنةً بـ60% خلال النصف الأول من 2025.

ضم اللقاء أعضاء المجموعات والمجالس التي تشرف عليها الغرفة، والذين يمثلون شريحة واسعة من شركات القطاع الخاص في دبي، بما يشمل مجموعات الأعمال التي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، ومجالس الأعمال المعنية بتمثيل جنسيات المستثمرين.