مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يعزز حضور"قرى الإمارات" على خريطة السياحة بسوق السفر العربي

دبي في 15 سبتمبر/وام/ يشارك مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في معرض سوق السفر العربي في دبي من خلال جناح "اكتشف قرى الإمارات"، الذي يسلط الضوء على المقومات السياحية والثقافية والتراثية والمجتمعية التي تزخر بها قرى الدولة، ويقدم للزوار نافذة للتعرف إلى وجهاتها وتجاربها وقصص مجتمعاتها المحلية.

تأتي مشاركة المجلس في إطار جهوده لتعزيز التكامل بين التنمية المجتمعية وقطاعات السياحة والثقافة والرياضة والاقتصاد المحلي، وإبراز ما تمتلكه قرى الإمارات من فرص وإمكانات تسهم في تنويع التجربة السياحية الوطنية، ودعم المجتمعات المحلية، وتعزيز الفرص الاقتصادية المرتبطة بها.

تمثل المشاركة محطة مهمة لتعزيز حضور قرى الإمارات ضمن المشهد السياحي الوطني، والتعريف بدور المجلس ومبادراته في دعم التنمية المتوازنة والمستدامة، وبناء جسور تربط القرى بالمجتمع والقطاع السياحي.

ويجسد جناح "اكتشف قرى الإمارات" مكانة القرى بوصفها وجهات غنية بمقوماتها الطبيعية والثقافية والتراثية، وما تحتضنه من قصص وتجارب أصيلة تعكس تنوع البيئات الإماراتية وخصوصية مجتمعاتها المحلية، بما يشجع الزوار على اكتشافها والتفاعل معها.

وتتضمن المشاركة الإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من سلسلة سباقات قرى الإمارات 2026، التي تضم سبعة سباقات تقام في سبع قرى موزعة على إمارات الدولة السبع، بهدف توظيف الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز التفاعل المجتمعي والتعريف بالمقومات السياحية والثقافية والتراثية للقرى.

وتنطلق السلسلة تحت شعار "اكتشف قرى الإمارات... سباقاً بعد سباق"، بما يحول المشاركة الرياضية إلى رحلة متكاملة تتيح للجمهور زيارة القرى والتفاعل مع مجتمعاتها والتعرف إلى وجهاتها وقصصها وتجاربها المحلية.

و تشمل مشاركة المجلس أيضا إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي "اكتشف قرى الإمارات"، الذي يوفر منصة رقمية متكاملة للتعريف بالقرى ووجهاتها وتجاربها، ويتيح للزوار معلومات تساعدهم على اكتشافها والتخطيط لزيارتها، إلى جانب كتيب تعريفي يستعرض أبرز ملامح القرى ووجهاتها، وما تتميز به من تنوع طبيعي وثقافي وتراثي، إلى جانب القصص والتجارب التي تعكس أصالة مجتمعاتها المحلية.

ويكشف المجلس رسمياً خلال مشاركته عن "رحّال"، الشخصية المستوحاة من طائر الحبارى وسفير سلسلة سباقات قرى الإمارات، ليجسد هوية السباقات ويعزز تفاعل الزوار والجمهور معها، مستلهماً مكانة الحبارى باعتبارها رمزاً أصيلاً للبيئة الصحراوية الإماراتية، وارتباطها الوثيق بتراث الدولة، وما تجسده من قيم الصبر والقدرة على التكيف والترحال والاستكشاف.

وتشكل هذه الإطلاقات، التي تشمل الموقع الإلكتروني والكتيب التعريفي وسلسلة السباقات وشخصية "رحّال"، منظومة متكاملة تهدف إلى تحويل مفهوم اكتشاف قرى الإمارات إلى تجربة عملية ومستمرة، وتعزيز وصول الزوار وأفراد المجتمع إلى هذه الوجهات.

ويستضيف جناح "اكتشف قرى الإمارات" على مدى أيام المعرض عدداً من اللقاءات مع القيادات والشركاء وممثلي وسائل الإعلام والعاملين في القطاع السياحي، بهدف التعريف بمبادرات المجلس ومشروعاته، وبحث فرص التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والشركاء العاملين ضمن منظومة السياحة.