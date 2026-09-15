عمار بن حميد يشكر شركاء "صيفنا سعادة 2026" ويثمّن دورهم في تنمية مهارات الأجيال

عجمان في 15 سبتمبر/وام/ بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رسائل شكر وتقدير إلى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين المحلي والاتحادي في إمارة عجمان ثمَّن فيها الجهود التي بذلتها، وأسهمت في دعم وإنجاح البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة 2026".

وقال سموه في رسائله : "أُثمِّنُ جهودكم ومساهمتكم في إنجاح البرنامج الصيفي لحكومة عجمان “صيفنا سعادة 2026”، الذي جمع الأجيال، ونمى مهارات الناشئة، وعزَّز الترابط المجتمعي، ترجمةً لرؤية عجمان 2030 “عجمان للناس”.. شكراً لكم، وأعتزُ بعطائكم".

واختتم البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة 2026" نسخته السابعة، بعد خمسة أسابيع من البرامج والأنشطة الصيفية المتنوعة، مسجلاً مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، ونتائج تجاوزت المستهدفات الموضوعة لهذا العام.

واستفاد من برامج ومراكز "صيفنا سعادة 2026"، أكثر من 10 آلاف شخص، من خلال 338 فعالية وبرنامجًا نُفذت ضمن مختلف المراكز والمسارات الصيفية.

وشهدت النسخة السابعة تنوعًا كبيرًا في البرامج المقدمة، لتشمل الأنشطة الرياضية والعلمية والثقافية والمجتمعية والتطوعية والمسابقات، إلى جانب البرامج المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، بما أتاح للمشاركين تجربة صيفية متكاملة تجمع بين التعلم وتنمية المهارات والترفيه والعمل الجماعي.

ويجسد "صيفنا سعادة 2026" اهتمام حكومة عجمان بتوفير بيئة صيفية هادفة تستثمر أوقات الطلبة والنشء والشباب في برامج تجمع بين المعرفة والتجربة والترفيه، وتسهم في تنمية المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز الإبداع والمشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع توجهات رؤية عجمان 2030 في الاستثمار في الإنسان وتعزيز جودة الحياة.