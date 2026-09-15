العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية تناقش تعزيز منظومة استمرارية الأعمال

عجمان في 15 سبتمبر/ وام/ نظمت الإدارة العامة للعمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية ممثلة في إدارة الأزمات والكوارث، ورشة عمل لمناقشة منظومة إدارة استمرارية الأعمال بنادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان بحضور منسقين وممثلين عن القيادات والإدارات العامة للشرطة.

واستعرضت الورشة التي عقدت ضمن أجندة فريق العمل المعني بمتابعة وتطبيق منظومة إدارة استمرارية الأعمال على مستوى الوزارة، السياسات وإستراتيجيات وخطط استمرارية الأعمال، وآليات تنفيذ العمل المشترك ضمن منظومة متكاملة مع الشركاء وضمان استمرارية الأعمال بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى استعراض ومناقشة الإنجازات وأفضل الممارسات المحققة خلال الفترة الماضية.

تأتي الورشة في إطار جهود وزارة الداخلية لتطوير منظومة الاستجابة الوطنية، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية والشركاء الإستراتيجيين، بما يدعم استدامة الأمن والاستقرار، ويحافظ على سلامة وأمن أفراد المجتمع.