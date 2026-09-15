وزارة الداخلية توقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية وورلد وايد(K9)

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام/ وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع أكاديمية وورلد وايد (K9)، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تدريب وتأهيل فرق الكلاب البوليسية، ورفع مستوى كفاءتها وجاهزيتها الميدانية.

وقع المذكرة من جانب وزارة الداخلية، سعادة العميد سعيد عبدالله السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن، فيما وقعها عن الأكاديمية سعادة جاسم عبدالله الشرفاء، مدير عام أكاديمية وورلد وايد (K9).

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في عدد من المجالات، من بينها تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمدربين والكلاب البوليسية، واعتماد المدربين وفق أفضل المعايير العالمية، إلى جانب تنظيم تمارين ميدانية مشتركة، وتطوير المناهج التدريبية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

تأتي المذكرة دعماً للجهود المشتركة بين الجانبين لتطوير منظومة التفتيش الأمني (K9)، ورفع كفاءتها وجاهزيتها بما يواكب المتطلبات التشغيلية، ويدعم جهود الأمن والسلامة.