«تايجر كيك بوكسينج» يحلق بصدارة بطولة الإمارات للكبار

أبوظبي في 15 سبتمبر /وام/ اختتمت منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينج لفئة الكبار، التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج على مدار ثلاثة أيام في مبادلة دوم بنادي الجزيرة في أبوظبي، بمشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات، ضمن أولى البطولات المحلية المدرجة في أجندة «موسم أبطال الإمارات» 2026-2027.

وتصدر نادي «تايجر كيك بوكسينج» الترتيب العام للبطولة بعدما أحرز 18 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، فيما جاء «تايتنز بيرفورمانس سبورت أكاديمي» في المركز الثاني برصيد 6 ذهبيات وفضية وبرونزيتين، وحل «أبوظبي مواي تاي» ثالثاً بعد حصوله على 5 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات.

واحتل «يونيفرس فيتنس» المركز الرابع برصيد 4 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات، فيما جاء «إيه جي ستارز أكاديمي» خامساً برصيد ذهبيتين و5 فضيات وبرونزيتين، في ختام بطولة شهدت حضوراً لافتاً للأندية والأكاديميات على منصات التتويج.

وأقيمت البطولة وفق لوائح الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج (WAKO)، وشملت أربعة أساليب تنافسية هي «البوينت فايت» و«الكيك لايت» على بساط «التاتامي»، إلى جانب «اللو كيك» و«كي وان» داخل الحلبة، وشهدت منافسات قوية ومستويات فنية متقاربة امتدت حتى النزالات النهائية.

ومثلت البطولة محطة مهمة للأندية والأكاديميات في مستهل الموسم الجديد، إذ أتاحت للاعبين فرصة خوض منافسات رسمية، وتقييم مستوياتهم الفنية، واكتشاف العناصر الواعدة، والعمل على صقل قدراتها ورفع جاهزيتها للاستحقاقات المقبلة.

وأكد علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أن النجاح الذي حققته البطولة، والمشاركة الواسعة للأندية والأكاديميات، والمستويات الفنية القوية التي شهدتها المنافسات، تعكس التطور المتواصل لرياضة الكيك بوكسينج على مستوى الدولة.

وقال إن تنوع الأندية والأكاديميات المتوجة يؤكد اتساع قاعدة المنافسة وارتفاع المستوى الفني، ويعكس فاعلية الجهود المبذولة في إعداد اللاعبين وصقل مهاراتهم، بما ينسجم مع خطط الاتحاد الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسة والارتقاء برياضة الكيك بوكسينج.