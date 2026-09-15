مبادرة محمد بن زايد للماء و”شراكة المياه الألمانية” توقعان مذكرة تفاهم لمواجهة تحديات ندرة المياه عالمياً

ميونيخ في 15 سبتمبر/وام/ وقّعت مبادرة محمد بن زايد للماء و”شراكة المياه الألمانية” مذكرة تفاهم لدفع عجلة الابتكار في مجال المياه وتعزيز التعاون في تطوير وتطبيق حلول مستدامة تسهم في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق أثر إيجابي للمجتمعات حول العالم.

جرى توقيع مذكرة التفاهم خلال منتدى الأعمال الإماراتي الألماني، الذي عُقد في إطار زيارة دولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

تهدف الشراكة إلى الاستفادة من خبرات وإمكانات الجانبين، من خلال الجمع بين جهود مبادرة محمد بن زايد للماء في تسريع تطوير الحلول المبتكرة لمواجهة ندرة المياه، وشبكة "شراكة المياه الألمانية" الواسعة التي تضم شركات ومؤسسات بحثية وخبراء متخصصين في قطاع المياه.

وتشمل مجالات التعاون المحتملة التقنيات والنهج المبتكرة لمعالجة ندرة المياه، والتحلية المستدامة، وإعادة استخدام المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتعزيز كفاءة إدارة المياه في القطاعين الصناعي والزراعي، إلى جانب الحلول الرقمية لمراقبة المياه وإدارتها ورفع كفاءة الأنظمة.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان فرص تبادل المعرفة والخبرات والحوار الفني، واختبار الحلول المناسبة واستعراضها وإمكانية تطبيقها.

وقالت عائشة العتيقي، الرئيس التنفيذي لمبادرة محمد بن زايد للماء، إن مواجهة تحديات ندرة المياه تتطلب أكثر من مجرد تحديد التقنيات الواعدة، فتحقيق أثر ملموس يستلزم ربط الابتكار بالخبرات والشراكات والفرص التي تتيح تحويل الحلول إلى تطبيقات عملية.. ومن خلال شراكتنا مع ’شراكة المياه الألمانية‘، سنعمل على الجمع بين الخبرات والشبكات المتكاملة للبحث في حلول مائية مستدامة واختبارها ودفع تطبيقها بما يسهم في إحداث أثر إيجابي في المجتمعات حول العالم.

من جانبه، قال بوريس غريفينيدر، المدير العام لـ”شراكة المياه الألمانية”: “يمثل الأمن المائي أحد أبرز التحديات العالمية في عصرنا، وفي الوقت ذاته، تتوفر ثروة من التقنيات والخبرات والتجارب القادرة على الإسهام في مواجهته.. ومن خلال تعاوننا مع مبادرة محمد بن زايد للماء، نسعى إلى استكشاف سبل التعاون لتوحيد نقاط قوتنا بصورة أكثر تركيزاً، وفتح آفاق جديدة تتيح للحلول الألمانية إحداث أثر في الأماكن التي هي في أمسّ الحاجة إليها”.

وتعزز مذكرة التفاهم التعاون بين مبادرة محمد بن زايد للماء و”شراكة المياه الألمانية” في المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى دفع الابتكار وتعزيز الخبرات التقنية والتعاون الدولي لمواجهة تحديات ندرة المياه، والمساهمة في الجهود العالمية لتحقيق الأمن المائي واستدامته.

و تهدف المذكر أيضا إلى توفير منصة عملية لربط الخبرات الألمانية في مجال المياه وتوظيفها في المجتمعات والأسواق الأكثر حاجة إليها، بالتعاون مع الجهات المعنية من مختلف المناطق والقطاعات.