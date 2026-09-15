"الداخلية" تنظم برنامج "مهارات المقابلات التحقيقية" في واشنطن

واشنطن في 15 سبتمبر/وام/ نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لتطوير الكفاءات، بالتعاون مع شركة "فورنسيك إنترفيو سوليوشنز"، المتخصصة في التدريب والاستشارات في مجال المقابلات والتحقيقات، برنامج "مهارات المقابلات التحقيقية" وفق "منهجية P.E.A.C.E."، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير الكفاءات التخصصية والارتقاء بالمهارات التحقيقية، ومواكبة أحدث الأساليب والممارسات في هذا المجال.

يهدف البرنامج، على مدى خمسة أيام، بواقع 40 ساعة تدريبية، إلى تمكين المشاركين من إجراء مقابلات تحقيقية مهنية وأخلاقية، وفق أساليب منهجية تسهم في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

وتناول البرنامج "منهجية P.E.A.C.E."في التخطيط والإعداد وتنفيذ المقابلات وتقييمها، إلى جانب تطوير مهارات الاتصال الفعال وطرح الأسئلة، وإجراء المقابلات مع الشهود والمشتبه بهم بأسلوب مهني ومنهجي، فضلاً عن أساليب تقييم المعلومات والتحقق من دقتها وموثوقيتها.

وشملت محاور البرنامج تقنيات المقابلة المعرفية، وإدارة الحوار، وتسجيل المقابلات وتوثيقها وتقييمها، وتعزيز القدرة على جمع المعلومات بصورة متكاملة وموضوعية.

وتضمن البرنامج جانباً تطبيقياً من خلال تمارين عملية ودراسات حالة ومحاكاة لسيناريوهات المقابلات التحقيقية، بما يتيح للمشاركين تطبيق المهارات والتقنيات المكتسبة والتدرب على التعامل مع مختلف الحالات والمواقف التي قد تواجههم أثناء أداء مهامهم.