بحضور رئيس أذربيجان وطحنون بن زايد .. «لِعماد» وشركة أذربيجان القابضة للاستثمار تتعاونان لاستكشاف فرص استثمارية استراتيجية في أذربيجان وآسيا الوسطى

باكو في 15 سبتمبر/ وام/ بحضور فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وقّعت «لِعماد» الاستثمارية السيادية التابعة لحكومة أبوظبي، وشركة أذربيجان القابضة للاستثمار (AIH)، وهي صندوق استثمار استراتيجي مكلّف بتعزيز إدارة وتشغيل الشركات المملوكة للدولة والمنضوية تحت مظلته، اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الاستثماري، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ودعم الأولويات التنموية المشتركة.

وقّع الاتفاقية في باكو معالي جاسم بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «لِعماد»، ومعالي ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان.

بموجب الاتفاقية، تعتزم شركة أذربيجان القابضة للاستثمار و«لِعماد» استكشاف فرص استثمارية استراتيجية مشتركة في جمهورية أذربيجان ومنطقة آسيا الوسطى، مع التركيز على عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك التي تشمل الصناعة والمعادن الحيوية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، والبنية التحتية للمدن والنقل، والطاقة، والربط الرقمي.

وقال معالي جاسم بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «لِعماد»: "بصفتها شركة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، توظّف (لِعماد) رأس المال طويل الأجل وتتولّى إدارة الأصول وفق نهج مؤسسي منضبط، بما يسهم في تمكين القطاعات وتعزيز نموّها .. وتمثّل جمهورية أذربيجان وجهة مثالية لتوسيع آفاق التعاون الاستثماري، بفضل موقعها الاستراتيجي، ونموها الاقتصادي المتسارع، ودورها حلقة وصل محورية مع منطقة آسيا الوسطى ومن خلال اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع شركة أذربيجان القابضة للاستثمار، نتطلع إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة تتمتّع بإمكانات قوية لتحقيق عوائد استثمارية مجزية، تنسجم مع النهج الاستراتيجي طويل الأمد لإمارة أبوظبي، وتسهم في الوقت ذاته في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتطوير شبكات الربط، ودعم التنمية الصناعية في مختلف أنحاء المنطقة".

وقال معالي ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان: «نرحّب بهذا التعاون الاستراتيجي مع (لِعماد)، ونتطلع إلى بناء شراكة استثمارية قوية وطويلة الأمد.. وتجسّد هذه الاتفاقية تنامي العلاقات الاقتصادية بين جمهورية أذربيجان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس تطلعاتنا المشتركة لاستكشاف فرص استثمارية نوعية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ونسعى من خلال هذا التعاون إلى توظيف رؤوس الأموال طويلة الأجل في القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز الربط الإقليمي، وتحقيق قيمة مستدامة للبلدين».

تأتي هذه الاتفاقية في إطار العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان، التي شهدت خلال السنوات الماضية نمواً مستمراً في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 0.98 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.16 مليار دولار في عام 2025.