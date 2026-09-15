منتدى الاتصال الحكومي/ فهد الحساوي: الإمارات تمتلك واحدة من أكثر منظومات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية تطوراً

دبي في 15 سبتمبر/وام/ استضاف منتدى الاتصال الحكومي، ضمن فعاليات اليوم الأول من «قمة الإعلام العربي 2025» التي انطلقت أعمالها اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، في جلسة حوارية بعنوان «تمكين الإعلام يتخطى حدود الاتصال»، حاورته خلالها الإعلامية كاترين دياب.

سلّطت الجلسة الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصال، والدور المتنامي للتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية في تطوير صناعة المحتوى، وتعزيز قدرة المؤسسات الإعلامية على الوصول إلى الجمهور والتفاعل معه بكفاءة وفاعلية.

وأكد فهد الحساوي خلال الجلسة أن تمكين الإعلام يتجاوز توفير أدوات الاتصال والمنصات الرقمية، ليشمل بناء منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المتطورة، والكفاءات البشرية المؤهلة، والمحتوى الموثوق، بما يعزّز قدرة الإعلام على صناعة التأثير الإيجابي ودعم مسارات التنمية.

وأشار الحساوي إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في آليات إنتاج المحتوى الإعلامي وتوزيعه واستهلاكه، مؤكداً أهمية توظيف هذه الأدوات بمسؤولية بما يرفع كفاءة المؤسسات، ويساعدها على فهم احتياجات الجمهور وتقديم محتوى أكثر ابتكاراً وتأثيراً.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، أن دولة الإمارات تمتلك واحدة من أكثر منظومات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية تطوراً، بما يعزز قدرتها على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والإعلامية في الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التحولات.

واستعرض الحساوي التحولات التي يشهدها قطاع الاتصالات، ودوره في دعم الاقتصاد الرقمي وتمكين قطاع الإعلام، إلى جانب أهمية الذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني واستمرارية الأعمال.

وقال الحساوي إن التطورات التكنولوجية المتلاحقة تفرض على شركات الاتصالات مسؤولية متزايدة تتمثل في ضمان الجاهزية على مدار الساعة، وتوفير بنية تحتية قادرة على التعامل مع النمو الكبير في استخدام التكنولوجيا وحركة البيانات، مؤكداً أن مواكبة التطور لم تعد خياراً، بل ضرورة تفرضها طبيعة الاقتصاد والمجتمع الرقميين.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يتيحه من إمكانات هائلة، لا يمكن أن يعمل بمعزل عن منظومة اتصالات رقمية متكاملة، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك المقومات الأساسية لهذه المنظومة، وفي مقدمتها شبكات الألياف الضوئية المتطورة وشبكات الجيل الخامس والحلول الرقمية المتقدمة، بما يوفر بيئة قادرة على استيعاب التطبيقات والتقنيات الجديدة.

وأضاف أن الطلب المتزايد على سعات أكبر لنقل البيانات يفرض استجابة مستمرة لتطوير الشبكات ورفع كفاءتها وسرعتها، خصوصاً مع النمو المتسارع في المحتوى الرقمي، لافتاً إلى أن البيانات أصبحت عنصراً رئيسياً في مختلف الصناعات، وفي مقدمتها صناعة الإعلام.

وتطرق الحساوي إلى التحول الذي أحدثته التكنولوجيا في قطاع الإعلام، مؤكداً أن عملية إنتاج الخبر وإيصاله إلى الجمهور باتت تعتمد بصورة متزايدة على بنية رقمية متطورة تضمن السرعة والكفاءة والموثوقية.

وقال إن دور قطاع الاتصالات يتجاوز توفير الاتصال، ليشمل تمكين المؤسسات الإعلامية من نقل المحتوى ومعالجته وتخزينه والوصول به إلى الجمهور بسرعة وكفاءة، في وقت أصبح فيه المتلقي يبحث عن المعلومة بصورة فورية عبر منصات وأجهزة متعددة.

وأشار إلى أن التطور الكبير في تقنيات الاتصال يتيح لقطاع الإعلام فرصاً واسعة لتطوير نماذج العمل والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة والبيانات، مؤكداً قدرة قطاع الاتصالات على المساهمة في رفع كفاءة المؤسسات الإعلامية وتعزيز جاهزيتها للتحول الرقمي.

وفي محور الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال، شدد فهد الحساوي على أن التطور الرقمي يصاحبه ارتفاع في حجم وتعقيد المخاطر والهجمات الإلكترونية، ما يضاعف مسؤولية شركات الاتصالات في حماية الشبكات وضمان استمرارية الخدمات.

وأوضح أن القطاع يعمل وفق المعايير الوطنية المعتمدة للأمن السيبراني وحماية المعلومات، ويوفر لعملائه حلولاً متقدمة تشمل تخزين المحتوى والنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث، بما يضمن استمرارية الأعمال والحفاظ على تدفق المعلومات والاتصالات في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن تعدد مسارات وكابلات الاتصالات البحرية يعزز مرونة الشبكة وقدرتها على التعامل مع أي انقطاعات محتملة، مؤكداً أن منظومة الاتصالات في الدولة تتمتع بدرجة عالية من الجاهزية والموثوقية، بما يعزز الثقة باستمرارية خدمات الإنترنت والاتصال.

بنية رقمية عالمية المستوى

وأكد الحساوي أن الإمارات حققت مستويات متقدمة عالمياً في البنية التحتية للاتصالات، مشيراً إلى أن شبكة الجيل الخامس تصل إلى نحو 99% من المناطق المأهولة في الدولة، فيما تمتد شبكة الألياف الضوئية إلى كافة المناطق المأهولة، بما يعكس حجم الاستثمار في بناء بنية رقمية قادرة على دعم احتياجات المستقبل.

وقال إن هذه المنظومة المتطورة أسهمت في بناء اقتصاد رقمي متكامل وعززت مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والاتصالات والابتكار، لافتاً إلى أن المحافظة على هذه المكانة تتطلب مواصلة بناء الشراكات المحلية والدولية في مجالات الذكاء الاصطناعي والألياف الضوئية والتقنيات المستقبلية والاستثمار في الشركات الناشئة.