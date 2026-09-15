"مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي" يختتم نسخته الثامنة بمشاركة مجتمعية واسعة

دبي في 15 سبتمبر/وام/ اختتم البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين، النسخة الثامنة من "مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي"، الذي يمثل مبادرة سنوية هادفة لدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في بناء القدرات الرقمية وتمكين المجتمع من توظيف الذكاء الاصطناعي والمشاركة في صناعة المستقبل.

نجح المخيم في استقطاب شريحة واسعة من مختلف الفئات العمرية والمجتمعية بأكثر من 10 آلاف طلب تسجيل في الموقع الإلكتروني في جلسات وورش عمل المخيم، وقدم 16 ورشة تخصصية على مدى أسبوعين، بالتعاون مع 11 شريكاً استراتيجياً، ربطت المعرفة بالتطبيق العملي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

وقال الدكتور عبد الرحمن المحمود مدير في مكتب الذكاء الاصطناعي، إن حكومة دولة الإمارات تضع بناء القدرات في صميم توجهاتها لتوسيع تبني الذكاء الاصطناعي، وتعمل على إتاحة المعرفة والمهارات التي تمكن فئات المجتمع من المشاركة الفاعلة في التحول التقني، مشيراً إلى أن نجاح النسخة الثامنة من المخيم يؤكد أهمية الاستثمار في التعلم التطبيقي لتعزيز جاهزية المجتمع وتحويل الاهتمام بالتكنولوجيا إلى قدرة وطنية.

وأضاف أن المخيم جمع الخبرات والشراكات المتخصصة لخدمة هدف واضح يتمثل في تمكين المشاركين من توظيف الذكاء الاصطناعي في الدراسة والعمل وريادة الأعمال، من خلال محتوى تدريبي متجدد يربط أحدث الأدوات والممارسات بتطبيقاتها العملية، ويمنحهم المعرفة والمهارات لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى حلول مؤثرة.

استهدفت النسخة الثامنة من المخيم شريحة واسعة من المجتمع شملت طلاب المدارس والجامعات، والموظفين، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمهتمين بمجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ضمن مسارات صممت لتناسب مستويات معرفية واحتياجات متنوعة.

وتناولت الورش والبرامج مجموعة واسعة من الموضوعات، شملت الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي المساعد، والأمن السيبراني، واكتشاف محاولات الاحتيال، وحماية كلمات المرور، وجودة الحياة الرقمية، والروبوتات، وإدارة المشاريع باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي، والعمليات القانونية والامتثال، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطبيقاته في الأعمال والتسويق وإنتاج الفيديو والمحتوى التعليمي.

كما نظم المخيم فعاليات أكاديمية Gemini للطلبة، وهاكاثون مستقبل النقل الذي أتاح للمشاركين توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أفكار وحلول مرتبطة بتحديات مستقبل قطاع النقل، بما يعزز الجانب التطبيقي للمخيم ويربط المهارات المكتسبة بتحديات واقعية.

وعقدت ورش وفعاليات مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2026 بالتعاون مع هيئة النقل في حكومة عجمان، إلى جانب عدد من أبرز الشركات والمؤسسات العالمية، تشمل مهارات من غوغل، ومايكروسوفت، و"بريني إن برايت"، و"أكسنتشر ليرن فانتاج" و"ثينك ميديا لاب"، وإنتل و"بايت بلس" و"سبكترم" وعالم مدهش.

يعكس نجاح "مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي" منذ انطلاقه مكانته بوصفه منصة وطنية لبناء القدرات الرقمية ونشر المعرفة بالتقنيات المستقبلية بين مختلف فئات المجتمع، إذ استقطب خلاله دفعاته منذ انطلاقه أكثر من 44 ألف مشارك من مختلف المستويات التعليمية والأكاديمية.

وشكلت النسخة الثامنة امتداداً لجهود دولة الإمارات في إعداد جيل قادر على مواكبة التحولات الرقمية، ومزوّد بمهارات المستقبل والقدرة على تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في ابتكارات تكنولوجية تسهم في تقدم القطاعات الحيوية وتعزيز تنافسيتها واستدامتها.