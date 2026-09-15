بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تدخل مراحلها الحاسمة مع انطلاق الجولة السابعة

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام/ تدخل بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو محطة مفصلية في سباق المنافسة على لقب الموسم، مع إقامة الجولة السابعة المخصصة لمنافسات البدلة في مبادلة أرينا خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري، وسط تقارب كبير في مستويات الأندية، وارتفاع أهمية النتائج مع اقتراب الجولة الختامية.

وتواصل البطولة ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المبادرات الداعمة لنشر رياضة الجوجيتسو وتوسيع قاعدة ممارسيها، من خلال توفير منصة تنافسية مستدامة تسهم في صقل المواهب وصناعة الأبطال، وتعزز ثقافة التميز الرياضي بين مختلف الفئات العمرية.

ويتصدر نادي بني ياس للجوجيتسو ترتيب منافسات البدلة قبل انطلاق الجولة السابعة، تليه أكاديمية بالمز الرياضية، ثم نادي العين للجوجيتسو، فيما تتطلع الأندية الثلاثة إلى تعزيز رصيدها من النقاط والحفاظ على حظوظها في المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة، بالاعتماد على قوة تشكيلاتها وتنوعها في مختلف الفئات والأوزان.

وتشهد الجولة منافسات فئات الأطفال، وفئات تحت 12 و14 و16 و18 عاماً، إلى جانب فئتي الكبار والأساتذة، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة، ويمنح الأندية فرصة لحصد المزيد من النقاط في مرحلة تعد الأكثر حسماً في سباق الترتيب العام.

وتضم قوائم المشاركين عدداً من اللاعبين الذين يمثلون الأندية الموجودة حالياً في صدارة الترتيب، وهو ما يمنح مشاركتهم أهمية خاصة في هذه المرحلة من البطولة. ومن بينهم راشد محمد الشحي، لاعب نادي العين، وهزاع فرحان، لاعب نادي بني ياس، وكلاهما ينافس في فئة الكبار ضمن مستوى الحزامين الأسود والبني.

وفي منافسات السيدات، تبرز مريم آل علي، لاعبة نادي بني ياس والحاصلة على الحزام البنفسجي، إلى جانب غلا محمد الحمادي، لاعبة أكاديمية بالمز الرياضية والحاصلة على الحزام البنفسجي في فئة تحت 18 عاماً، ضمن أسماء تمثل أندية المقدمة وتسعى إلى إضافة نقاط مهمة إلى رصيد فرقها خلال الجولة.

ويمنح توزيع اللاعبين المتميزين على مختلف الأوزان والفئات المنافسة طابعاً جماعياً، إذ تعتمد نتائج الأندية على الأداء المتكامل لجميع لاعبيها، ما يجعل كل نزال ذا تأثير مباشر في ترتيب الفرق مع اقتراب البطولة من محطتها الختامية.

وقال عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: "مع اقتراب البطولة من جولتها الختامية، تزداد أهمية كل نتيجة ويكبر التحدي أمام الأندية في مختلف الفئات. وتمثل الجولة السابعة اختباراً حقيقياً لقدرة الفرق على الحفاظ على جاهزيتها التنافسية، والاستفادة من قوة تشكيلاتها، ومواصلة المنافسة حتى المراحل الأخيرة من الموسم."

وأضاف: "تتميز البطولة باستمرار المنافسة بين الأندية من جولة إلى أخرى، وبالدور الذي يؤديه كل لاعب في دعم نتائج فريقه. ومع تقلص فرص التعويض، تزداد أهمية كل نزال وتأثيره في مسار الترتيب، بما يعزز القيمة الفنية والتنافسية لهذه الجولة."

من جانبه، قال زايد الكعبي، مدرب نادي العين: "تتطلب الجولات الأخيرة إدارة دقيقة للمنافسة، في ظل مشاركة عدد كبير من اللاعبين في أوزان وفئات مختلفة، ما يجعل الحفاظ على التركيز والثبات أمراً أساسياً.. ونسعى إلى أن يقدم كل لاعب أفضل ما لديه، وأن نحافظ على قدرتنا على المنافسة حتى نهاية الموسم."

وأضاف:"النتيجة النهائية لأي نادٍ هي ثمرة عمل جماعي متكامل، لذلك نولي اهتماماً بالتفاصيل الفنية لكل لاعب، مع النظر إلى حصيلة الجولة كاملة، لأن أي نتيجة إيجابية في إحدى الفئات قد يكون لها تأثير مهم في ترتيب الفريق”.

وقال راشد محمد الشحي، لاعب نادي العين: "كلما اقتربت البطولة من جولتها الختامية، ازدادت أهمية كل نزال بهدف تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، مع إدراكنا أن أداء كل لاعب يسهم في حصيلة النادي، وهو ما يمنحنا دافعاً ومسؤولية أكبر على البساط."

بدورها، قالت غلا محمد الحمادي، لاعبة أكاديمية بالمز الرياضية: "لا يقتصر الاستعداد للجولة على يوم المنافسات، بل هو نتاج عمل متواصل داخل الأكاديمية وتعاون مستمر بين اللاعبين والمدربين طوال الموسم.. وأسعى إلى تقديم أفضل مستوى والمساهمة في دعم فريقي ضمن المنافسة العامة."

وتقام منافسات الجولة السابعة على مدار ثلاثة أيام بمشاركة واسعة من مختلف الفئات، في استمرار لمسيرة البطولة التي تجمع أندية وأكاديميات الدولة طوال الموسم، وتؤكد دورها في تطوير رياضة الجوجيتسو، واكتشاف المواهب، وإعداد أجيال جديدة من الأبطال القادرين على مواصلة النجاحات التي حققتها الإمارات على المستويات الإقليمية والدولية.