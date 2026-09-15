محمد بن راشد يستقبل الرئيس السوري بحضور مكتوم وأحمد بن محمد ويبحثان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

دبي 15 سبتمبر/ وام/ استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الثلاثاء)، فخامة أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام.

ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بفخامة الرئيس السوري، متمنياً للجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، ومؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على مواصلة تطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة، وأهمية دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التنمية والتعاون الإقليمي، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات ستواصل دعم كل ما من شأنه تعزيز استقرار الجمهورية العربية السورية، مشدداً سموه على أهمية تكامل الجهود العربية وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص الازدهار في المنطقة.

من جانبه، أعرب فخامة أحمد الشرع عن بالغ تقديره لدولة الإمارات وقيادتها، مشيداً بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، وبمواقف دولة الإمارات الداعمة لسوريا وشعبها، ومثمناً حرصها على تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات.

وأشاد الرئيس السوري باستضافة دبي فعاليات "قمة الإعلام العربي 2026"، وما تمثله من منصة رائدة تجمع نخبة من القيادات الإعلامية والخبراء والمختصين، وتسهم في بحث مستقبل الإعلام وتعزيز دوره في دعم التنمية والتواصل بين المجتمعات.

حضر اللقاء معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، ومعالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وعدد من كبار المسؤولين