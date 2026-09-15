أحمد بن سعود يزور جناح رأس الخيمة في «سوق السفر العربي» بدورته الـ 33

دبي في 15 سبتمبر/وام/ زار الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مرجان»، اليوم، جناح إمارة رأس الخيمة المشارك في معرض «سوق السفر العربي» في دورته الثالثة والثلاثين، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 17 سبتمبر الجاري.

واطّلع الشيخ أحمد بن سعود على ما يعرضه الجناح، الذي يجمع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ومجموعة «مرجان»، وعدداً من الشركاء الرئيسيين للوجهة، من بينهم «وين جزيرة المرجان»، إلى جانب عدد من الجهات العارضة الأخرى من قطاعات السياحة والضيافة في الإمارة.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود أن الإمارة تمضي بخطى واثقة وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة نحو ترسيخ مكانتها وجهةً مفضلة للعيش والسياحة والاستثمار وممارسة الأعمال، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، لافتاً إلى أن مشاركة رأس الخيمة في معرض "سوق السفر العربي" يعكس حرصها على تعزيز حضورها في الفعاليات العالمية المتخصصة في القطاع.

وقال الشيخ أحمد بن سعود إن ما تشهده رأس الخيمة اليوم من تطوّر متسارع في قطاعي السياحة والضيافة، ومشاريع كبرى تستقطب أبرز العلامات العالمية، يعكس طموح الإمارة لتعزيز تنافسيتها وجهةً سياحيةً متكاملة وقادرة على استقطاب الزوار والاستثمارات من مختلف الأسواق ونواصل العمل على توسيع وتنويع التجارب التي تقدمها الإمارة، بما يعزز جاذبيتها، ويدعم حضورها المتنامي على خارطة السياحة العالمية.

واطّلع الشيخ أحمد بن سعود خلال جولته في الجناح، على أبرز المشاريع والتطورات والتجارب السياحية والضيافية عالمية المستوى التي تستعرضها الجهات المشاركة، وما تعكسه من تنوع في المنتج السياحي للإمارة وتوسع في وجهاتها ومرافقها السياحية والفندقية.

وشملت جولته في المعرض الاطلاع على عدد من الابتكارات والحلول والتقنيات الحديثة في مجالات السفر والسياحة والضيافة، والتي تسهم في تطوير الخدمات، والارتقاء بتجربة الزوار، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالمياً.

ويعد «سوق السفر العربي» من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ويوفر منصة تجمع الوجهات السياحية وشركات الطيران والضيافة والتكنولوجيا والمتخصصين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في توسيع الشراكات، وتبادل الخبرات، واستكشاف التوجهات الجديدة التي ترسم مستقبل القطاع.