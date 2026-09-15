«غرفة الفجيرة» تشارك في منتدى اقتصادي ببيلاروسيا وتوقّع اتفاقية تعاون مع غرفة مينسك

مينسك في 15 سبتمبر/وام/ شارك وفد غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في الدورة الخامسة من المنتدى الدولي للتعاون الاقتصادي، الذي عُقد في العاصمة البيلاروسية (مينسك)، وذلك في إطار جهود الغرفة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في إمارة الفجيرة وجمهورية بيلاروسيا.

ضم الوفد سعادة الدكتور علي محمد الملا، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة مروان خميس الشيخ، وسعادة علي محمد الكعبي، عضوي مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب سعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة.

وخلال افتتاح المنتدى، ألقى الدكتور علي محمد الملا كلمة الغرفة، أكد فيها أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا، مستعرضاً أبرز المقومات التي تتمتع بها دولة الإمارات عموماً وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص.

وشدّد الملا على أهمية توسيع الشراكات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري والصناعي، وتطوير أطر التعاون في مختلف القطاعات بما يخدم مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، مؤكداً أن استدامة العلاقات التجارية وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية يسهمان في تنشيط الحركة التجارية ودعم النمو الاقتصادي، وأعرب عن ترحيب الغرفة بمختلف أشكال التعاون والتنسيق مع الجانب البيلاروسي.

وقدم مروان خميس الشيخ ورقة عمل حول المقومات اللوجستية لإمارة الفجيرة، استعرض خلالها ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة، ودورها بوصفها ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة في المنطقة.

وقدم سلطان جميع الهنداسي ورقة عمل تناولت المقومات الاقتصادية لإمارة الفجيرة وموقعها الاستراتيجي ومزاياها التنافسية التي تؤهلها لتكون إحدى الوجهات الاقتصادية العالمية البارزة في المنطقة، إلى جانب دورها الفاعل في خدمة الأسواق المحلية وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد أن شبكة الطرق والخدمات اللوجستية، إلى جانب المطار والموانئ، تمثل شرياناً مهماً يربط الإمارة بخطوط التجارة العالمية.

وشهد المنتدى توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وغرفة مينسك، تهدف إلى تطوير التعاون الاقتصادي، وتبادل الوفود، وتنظيم الفعاليات، ودعم فرص التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص لدى الجانبين.

تشمل الاتفاقية تشجيع إقامة الشراكات التجارية والاستثمارية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبادل المعلومات والخبرات الاقتصادية، والتعريف بالفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة في الفجيرة ومينسك.

وفي إطار الزيارة، زار وفد الغرفة بورصة السلع والخدمات في مينسك، واطلع على أنشطتها والفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث إمكانات تعزيز التبادل التجاري مع الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة الفجيرة وعقد عدداً من اللقاءات مع ممثلي الشركات والمصانع البيلاروسية.