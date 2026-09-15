بحضور رئيس أذربيجان وطحنون بن زايد .. "مصدر" توقع اتفاقية استكشاف فرص تطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة وحلول لتوفير طاقة نظيفة

باكو(أذربيجان) في 15 سبتمبر /وام/ شهد فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني توقيع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة، اتفاقية تعاون مع شركة أذربيجان للطاقة الخضراء "ايه جي إي سي"، لدراسة فرص تطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة المتجددة بأذربيجان فيما أعلنت "مصدر" و"سوكار غرين" عن استكمال الإغلاق المالي لمشروع "نفتشالا" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 315 ميغاواط.

تشمل الاتفاقية مع "ايه جي إي سي" خططاً لدراسة إمكانية رفع القدرة الإنتاجية لمحطة "كاراداغ" للطاقة الشمسية بقدرة 230 ميغاواط، والتابعة لشركة "مصدر"، عبر إضافة ما لا يقل عن 350 ميغاواط، إلى جانب تزويد المحطة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة تصل إلى 200 ميغاواط/ساعة.

وستعمل "مصدر" و"ايه جي إي سي" على استكشاف فرص تطوير مشروع للطاقة المتجددة على مدار الساعة بقدرة 100 ميغاواط.. وسيتم الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها "مصدر" من خلال تطوير مشروعها الرائد لتوفير طاقة متجددة على مدار الساعة ونطاق واسع في أبوظبي، ويعد الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم بقيمة تبلغ 6.1 مليار دولار.

ووقع اتفاقية التعاون كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، وخيالا ناغييفا، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "إيه جي إي سي".

وبهذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، إن مشروع كاراداغ شكل ركيزة أساسية لأعمال مصدر في أذربيجان، وأثبت قدرتها على تنفيذ مشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق..ويمثل هذا الاتفاق مع شركة أذربيجان للطاقة الخضراء خطوة مهمة لمواصلة التعاون والعمل على توسيع نطاق المشروع ورفع قدرته الإنتاجية، وتزويده بنظام بطاريات لتخزين الطاقة، واستكشاف إمكانية تطوير محطة توفر طاقة نظيفة على مدار الساعة، ومن خلال الاستفادة من خبراتنا المشتركة في مجالات التطوير والتشغيل والجوانب التقنية، نسعى إلى توفير حلول طاقة موثوقة ومرنة تلبي احتياجات أذربيجان المتنامية.

من جهته، قال مير جمال باشاييف، الرئيس التنفيذي لشركة أذربيجان للطاقة الخضراء: " تلتزم ’ايه جي إي سي‘ بدعم جهود أذربيجان الرامية إلى بناء قطاع طاقة أكثر تنوعاً وأماناً واستدامة.. ونؤمن بأن تطوير مشروعات الطاقة المتجددة يتجاوز كونه فرصة استثمارية، ليشكل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة، وترسيخ أسس مستقبل مستدام للأجيال القادمة".

وأضاف:" نرى فرصاً واعدة للتعاون مع شركات الطاقة العالمية البارزة، ويسعدنا بشكل خاص استكشاف آفاق التعاون مع ’مصدر‘، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، ونؤمن بأن الجمع بين الخبرات الدولية والإمكانات الكبيرة التي تزخر بها أذربيجان في مجال الطاقة المتجددة من شأنه أن يسرّع وتيرة تطوير مشاريع نوعية في هذا القطاع".

وأكد باشاييف دور شركة أذربيجان للطاقة الخضراء، في دعم تطوير مشاريع طاقة نظيفة عالية الكفاءة، وبناء شراكات قوية تسهم في تحقيق قيمة مستدامة لأذربيجان.

من جانبها، قالت خيالا ناغييفا، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "إيه جي إي سي"، :" يسرنا التعاون مع ’مصدر‘ لدفع عجلة تطوير قطاع الطاقة المتجددة في أذربيجان خلال المرحلة المقبلة، وتتيح هذه الشراكة الاستفادة من خبرات "مصدر" العالمية، إلى جانب ما تمتلكه شركتنا من إمكانات في مجالي الاستثمار والتطوير ضمن السوق المحلية، بهدف دراسة مشاريع لا تقتصر أهميتها على إضافة قدرات جديدة من الطاقة النظيفة، بل تمتد لتشمل تعزيز مرونة منظومة الطاقة وموثوقيتها وأمنها..ويشكل التوسع المقترح لمشروع "كاراداغ" للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ودراسة تطوير مشروع يوفر طاقة متجددة على مدار الساعة في ناختشيوان، خطوة مهمة نحو دمج الطاقة المتجددة مع حلول تخزين الطاقة، وتطوير منظومة طاقة أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات في أذربيجان.. ونتطلع إلى تحويل هذه الفرص إلى مشاريع مجدية وقابلة للتمويل، لتحقيق أثر ملموس وتسهم في دعم النمو المستدام في أذربيجان"

كما وقعت "مصدر"، وشركة "سوكار غرين"، المملوكة بالكامل لشركة "سوكار"، اتفاقية استكمال الإغلاق المالي لمشروع "نفتشالا" للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي تتولى الشركتان تطويره بالتعاون مع وزارة الطاقة في أذربيجان.

وتشمل قائمة الجهات الممولة للمشروع كلاً من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الآسيوي.

وقع اتفاقية الإغلاق المالي كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، ومعالي ميكاييل جباروف، وزير الاقتصاد في أذربيجان نيابة عن شركة "سوكار غرين، ومعالي برويز شهبازوف، وزير الطاقة ممثلاً عن حكومة أذربيجان.

يقع المشروع في منطقة "نفتشالا" بأذربيجان، ومن المتوقع أن ينتج أكثر من 686 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنوياً، ما يكفي لتزويد نحو 140 ألف منزل بالطاقة، إلى جانب تفادي إطلاق قرابة 280 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

واستطاعت "مصدر" ترسيخ حضورها في أذربيجان منذ دخولها السوق من خلال مشروع كاراداغ للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي تم تدشينه في عام 2023، ليكون أول مشروع مستقل للطاقة الشمسية على مستوى المرافق الكبيرة في أذربيجان قائما على الاستثمار الأجنبي.

وينتج المشروع نحو 500 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، بما يكفي لتزويد أكثر من 110 آلاف منزل بالكهرباء.

وتتعاون "مصدر" مع شركة "سوكار غرين" في تطوير ثلاثة مشاريع أخرى هي هما محطة بيلاسوفار للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 445 ميغاواط، ومحطة أبشيرون كاراداغ لطاقة الرياح البرية بقدرة 240 ميغاواط، ومحطة نيفتشالا للطاقة الشمسية بقدرة 315 ميغاواط، لتتجاوز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمشاريع "مصدر" في أذربيجان إلى 1.2 غيغاواط.

وسوف يعتمد تطوير مشروع الطاقة المتجددة المقترح على خبرات "مصدر" المتنامية في دمج مصادر الطاقة المتجددة مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق واسع، بهدف توفير إمدادات كهرباء متجددة وموثوقة على مدار الساعة، مع إمكانية التحكم بها وفقاً لاحتياجات الشبكة.

وتطور "مصدر" في أبوظبي بالتعاون مع "شركة مياه وكهرباء الإمارات" مشروعاً لتوفير الطاقة على مدار الساعة يضم محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط ساعة، وتعتبر المحطة الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وتوفر 1 غيغاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة، وتم الإعلان عن الإغلاق المالي للمشروع في شهر يوليو الماضي.

وتمتلك "مصدر" محفظة مشروعات عالمية متنوعة تتجاوز قدرتها الإنتاجية 65 غيغاواط، وتنتشر في العديد من أسواق الطاقة المتجددة الأسرع نمواً، وتشمل مختلف تقنيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح البرية والبحرية، وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة، والحلول الهجينة.

وسعياً لتحقيق هدفها برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعاتها إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، تواصل "مصدر" توسيع أنشطتها العالمية من خلال خطط مدروسة تستهدف أسواقاً مهمة، بما يسهم في توفير طاقة نظيفة موثوقة وبتكلفة تنافسية، تلبي الطلب العالمي المتسارع على الكهرباء.