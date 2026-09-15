فلاي دبي تزيد حجم أسطولها إلى 100 طائرة

دبي في 15 سبتمبر /وام/ أعلنت فلاي دبي عن المرحلة التالية من خطط تطوير أسطولها والتي تتضمن نمو أسطولها ليتجاوز 100 طائرة بالتزامن مع إطلاق برنامج جديد لتحديث مقصورات الطائرات بدء من شهر سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تتسلم الناقلة 11 طائرة جديدة في العام 2026، تشمل سبع طائرات بوينغ 737 ماكس 9 و4 طائرات بوينغ 737 ماكس 8، مما يشكل محطة هامة أخرى في مسيرة نمو الشركة.

تأتي عمليات التسليم الجديدة ضمن خطة تحديث الأسطول طويلة الأمد لفلاي دبي التي ستدعم خطة إحلال الطائرات القديمة وتوفر مرونة أكبر للناقلة في توسيع شبكتها.

وتوفر الطائرات الإضافية مرونة أكبر لتحسين كفاءة الشبكة، وزيادة السعة التشغيلية على الوجهات الحالية، ودعم التوسع المستقبلي.

وسيدعم إدخال طائرات من الجيل الأحدث وتركيز فلاي دبي على تشغيل أسطول حديث وأكثر كفاءة في إستهلاك الوقود، توفير تجربة سفر أكثر جودة وكفاءة للعملاء على متن الطائرات.

وبهذه المناسبة، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، إن وصول أسطولنا يتجاوز 100 طائرة ما يُعد إنجازاً هاماً لفلاي دبي ويعكس حجم التطور، وتُشكل عمليات التسليم هذه جزءاً جوهرياً من استراتيجيتنا طويلة الأمد للأسطول، إذ تمنحنا القدرة والمرونة اللازمتين لدعم عملياتنا المتنامية، مع الحفاظ على تشغيل واحدا من أحدث الأساطيل وأكثرها كفاءة في إستهلاك الوقود في الأجواء.

وأضاف:" يُعد برنامجنا الجديد لتحديث المقصورة استثماراً هاماً آخر في منتجاتنا، ويبرهن على إلتزامنا المستمر بتطوير تجربة السفر على متن رحلات فلاي دبي".

وتتيح هذه الزيادة في سعات خدمات السفر المتميزة للناقلة تلبية الطلب المتنامي على درجة الأعمال لوجهات دولية رئيسية مع توظيف السعة المتاحة بكفاءة أكبر ضمن جداول الرحلات الحالية.