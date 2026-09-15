خلال اجتماعه الخامس للعام 2026.. مجلس المرور الاتحادي يستعرض جهود تعزيز السلامة المرورية

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام/ عقد مجلس المرور الاتحادي اجتماعه الخامس لعام 2026، برئاسة العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس المجلس، وبمشاركة أعضاء المجلس وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين، وذلك عبر نظام الاتصال المرئي.

استعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز السلامة المرورية، والارتقاء بمستوى الاستجابة للحوادث والطوارئ على الطرق، إلى جانب متابعة نتائج المبادرات المرورية والجهود التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

و ناقش المجلس نتائج مبادرة "يوم بلا حوادث"، التي شهدت مشاركة 385,700 شخص في التعهد خلال العام الجاري، بالتزامن مع أول يوم دراسي، الذي سجل صفر وفيات ناتجة عن الحوادث المرورية.

وبحث المجلس مؤشرات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية على مستوى الدولة خلال عام 2026، والتي أظهرت انخفاضاً في أعداد الوفيات ما يعكس أثر الجهود والمبادرات المرورية التثقيفية الهادفة إلى رفع مستويات السلامة على الطرق والحد من الحوادث.