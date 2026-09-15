حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة

دبي في 15 سبتمبر/وام/ أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (48) لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة برئاسة أحمد عبدالكريم جلفار.

يضم المجلس في عضويته كلاً من محمد عبدالله الشيباني، نائباً للرئيس، وممثل واحد عن كل من الجهات التالية: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، دائرة المالية، بلدية دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إضافة إلى المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.